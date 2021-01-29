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天然氣埋管遭批「菜市場喊價」 台南議會擬訂自治條例

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議長郭信良（右四）提案制定台南市公用天然氣申裝管理自治條例，今召開草案公聽會。記者鄭維真／攝影
台南市議長郭信良（右四）提案制定台南市公用天然氣申裝管理自治條例，今召開草案公聽會。記者鄭維真／攝影

全台天然氣管線埋設價格不一，台南不少建設公司質疑宛如「菜市場喊價」，有的一戶5、6萬，有的動輒20多萬元，齊喊價格應公開透明並標準化，南市議長郭信良提案制定公用天然氣申裝管理自治條例，今召開草案公聽會，南市經發局認為，仍是希望遵循中央天然氣事業法，不足之處再函請中央納入法規做修正。

郭信良指出，全台管線埋設價錢不一致，完全無法比價，希望透過自治條例訂定標準化、合理化的價格，正常收費才是符合民眾期待。無黨籍議員穎艾達利表示，「台南市公用天然氣申裝管理自治條例制定草案」有13條，確保市民和企業申裝流程順利、工程費用合理公平，並增加乾淨能源天然氣普及率。

草案內容主要是明訂自治條例主管機關為經發局，公用天然氣事業應檢具的資料及未檢具報核的處罰，為用戶規畫各種管線的報價應合乎耐用年限、路線最短、最經濟材料施工方式，且每半年提報管線埋設圖資資料更新及違反處罰。

「有些1戶幾萬元，有些20幾萬，很難估」，大台南不動產開發商業同業公會理事長詹雅喨說，常看到申報天然瓦斯的過程沒依據，不同案場價格不一樣，且全台價格不同要估價也不易，期待價格合理化、申請制度化、使用便利化，以及施工期多久，讓大家有經驗法則可估價錢。

欣南天然氣股份有限公司表示有計價標準，無論管線材料、工資都有相同規範，若戶數多也有打折空間，且他們有提供設計、材料報價給客戶。

經發局副局長蕭富仁表示，自治條例部分內容在中央天然氣事業法都有相關規定，以經發局立場還是希望能遵循中央，審圖、期程、爭議調節等不足的部分會函請中央主管機關納入中央法規做修正。

郭信良

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