台南地下廢棄物處理工廠偷復工 負責人函送

台南市27日聯合稽查查獲安定區、關廟區及學甲區3工廠違法，其中安定地下廢棄物處理工廠民國108年就被勒令停工，卻悄悄復工偷排廢水，當場被告發，負責人函送。

台南市政府環境保護局今天說，27日會同行政院環保署南區環境督察大隊及內政部警政署保安警察第七總隊，兵分5路同步稽查安定、仁德區、關廟與學甲等5工廠，其中3工廠違反水污染防治法、空氣污染防制法及廢棄物清理法等。

根據調查，安定地下廢棄物處理工廠108年違法被勒令停工，仍悄悄復工，列入聯合污染稽查小組對象，果然發現工廠內堆置大量待處理廢棄物，還偷排廢水，當場告發，負責人函送台灣台南地方檢察署；負責人最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣20萬元以上、500萬元以下。

關廟查獲違法的是廢塑膠再利用工廠，稽查人員在場發現業者收受廢泡棉、產生廢鐵未登載於事業廢棄物清理計畫書，廢棄物也未申報產出貯存，相關行政作業違規，依法可罰6000元到300萬元。

學甲違法的是木業工廠，被查獲空污處理設備故障未修，事業廢棄物也沒做好防雨水、污水滲漏等，分別依法開單告發，最高可罰2000萬元。