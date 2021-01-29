影／大仙寺歷經3年完成修復 南市府將申請國定古蹟

聞名全台的台南市白河大仙寺大雄寶殿修復工程歷經3年完成，今辦理謝土儀式，市長黃偉哲表示，大仙寺在保存宗教傳統文化所有努力有目共睹，將向中央爭取由直轄市古蹟列入國定古蹟。

大仙寺主祀神祇有釋迦牟尼、三寶佛祖、觀音菩薩與地藏王菩薩，供奉有開山法師舍利供民眾參拜觀賞，目前由圓智法師擔任住持，上午大仙寺辦理大雄寶殿修復完成謝土儀式，黃偉哲、文化局長葉澤山、台南市議員張世賢、沈家鳳、劉米山等人與會。

大雄寶殿木構件雖均以台灣檜木為材，極具高耐腐性能，但因屋頂漏水致使大棟(中脊)及降棟(垂脊)下方木構件出現嚴重腐朽現象，日久仍影響整體結構安全，加以木構件上的彩繪經年累月已出現煙垢、污損、剝落、開裂及褪色等損壞，因此一併利用屋頂重修與防水改善機會，補強建構木料與彩繪，既延續文化資產壽命。

修復計畫由台南市政府協助爭取文化部文化資產局修復補助款，由林世超、張宇彤建築師主持，寺方全力配合鉅額經費，共支出4615萬元(中央補助2087萬元、寺方自籌2528萬元)。

黃偉哲表示，大仙寺就是一塊文化瑰寶，它的建築、工法及國寶級匠師為整修所做的努力，都讓後世留下深刻的印象。尤其大仙寺在文化、宗教及社會公益方面都擔負非常重要的角色，未來市府文化局、文資處將全力協助大仙寺爭取國定古蹟的地位。