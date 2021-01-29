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春節年菜經費尚不足5成 華山基金會籲各界伸援手
農曆年節將近，受疫情影響，今年募款大為失血，距離過年已不到3周，但華山基金會年菜勸募尚不足5成之多，為關懷弱勢長者，華山基金會雲林北港愛心天使站今天在北港「阿芍嬤」的古厝舉辦「神救援大小廚師做年菜」，北港朝天宮和雲林縣議員黃美蘭響應捐愛，並呼籲各界各伸援手，讓甘苦老人家也能過好年。
北港朝天宮總幹事何宗霖及監事陳金池，縣議員黃美蘭、北港公館里長許家福、北港鎮立幼兒園長張淑涵、新文仁幼兒園長施梅玉、天主教善導幼兒園長鍾沂庭帶領小朋友，今天一起穿起廚師服，料理年菜，提前陪伴孤老團圓過節，也為勸募愛心基金發聲。
北港80歲「阿芍嬤」多年來每天辛苦照顧眼睛幾近失明的老公，導致身心俱疲，說話變少、笑容也消失，兩老獨居，多年都只是簡單吃些飯菜過除夕，早已忘記團圓圍爐今夕是何夕。
4年前華山基金會開始到宅服務，按月訪視、量血壓、物資協助，讓「阿芍嬤」心情逐漸開朗，為讓老人家重溫團圓夢，今天特邀請北港朝天宮及議員，和眾多小朋友，今天一起擔任廚師，為爺奶料理年菜、張貼春聯，小朋友也寫了祝福卡，讓阿嬤感動到落淚。
「家裡像在辦喜事，好久不曾這麼熱鬧！」阿芍嬤說，已經很久沒感受過年氣氛，還有那麼多小朋友來陪伴，有家的感覺真好。
長期熱心公益的北港朝天宮再次神救援，認捐華山基金會弱勢長者常年服務經費10萬元，並盼拋磚引玉號召大家有錢出錢有力出力，一起關懷厝邊獨老。
華山基金會說，今年受疫情影響甚大，距離農曆過年剩不到3週，勸募事窮勢迫，尚缺五成，需要大家支持，愛心專線（05）5518925楊小姐。
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