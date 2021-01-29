聽新聞
test
0:00 / 0:00
國內首間乾冰及CO2為主題的觀光工廠 冷研碳索館開幕
嘉義縣馬稠後產業園區，由國內二氧化碳及乾冰專業製造廠、供應商冷研科技公司，投資設立的國內首間以乾冰、CO2（二氧化碳）為主題觀光工廠「冷研碳索館」，昨天開幕，碰上嚴峻疫情，業者低調未舉行慶祝儀式，為迎接寒假及春節，即日起到2月底前，免費入場。
水上鄉冷研科技公司2000年創立，是二氧化碳乾冰專業製造廠及供應商，深耕環保節能領域，提供二氧化碳應用解決並成立研發部門，開發對環境友善清洗技術，包含CO2超臨界萃取、CO2 snow及乾冰清洗等設備，提供技術支援。
冷研3年前在朴子市與鹿草鄉交界，縣府新開發馬稠後產業園區一期購地1768坪，投資2億元新建廠房及觀光工廠，董事長魏逸明說，日據時代祖父就從事工業用二氧化碳，後因食安問題，冷研擴大汽水、啤酒等食品研發生產，觀光工廠以健康、教育、永續經營方向，提供多元、趣味生活與服務。
「這是遛小孩玩樂的新去處」，議員林緗亭搶先體驗說，觀光工廠不只有二氧化碳相關科學探索小實驗室、乾冰舞台、泡泡樹，還有好吃的國宴級牛肉麵，冷研生產麥類飲品好玩又趣味、好吃又美味。
嘉義縣文化基金會執行長陳力七說，冷研碳索館有許多網美拍照的空間，尤其寓教於樂的體驗互動式設備，適合全家共遊，館內附設的餐廳招牌「三寶牛肉麵」，征服老饕的胃。
冷研碳索館有氣體及乾冰知識，還有首創乾冰瀑布、泡泡樹等獨特場館設施，提供氣泡水暢飲、定時導覽服務、DIY課程教學等，地址在馬稠後園區一路38號，網址：https://www.co2tour.com/或上臉書「冷研碳索館」查詢，服務專線（05）3620606，開館時間：周三至周日上午9點半到下午4點半，周一、二日休館。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言