國內首間乾冰及CO2為主題的觀光工廠 冷研碳索館開幕

嘉義縣馬稠後產業園區，由國內二氧化碳及乾冰專業製造廠、供應商冷研科技公司，投資設立的國內首間以乾冰、CO2（二氧化碳）為主題觀光工廠「冷研碳索館」，昨天開幕，碰上嚴峻疫情，業者低調未舉行慶祝儀式，為迎接寒假及春節，即日起到2月底前，免費入場。

水上鄉冷研科技公司2000年創立，是二氧化碳乾冰專業製造廠及供應商，深耕環保節能領域，提供二氧化碳應用解決並成立研發部門，開發對環境友善清洗技術，包含CO2超臨界萃取、CO2 snow及乾冰清洗等設備，提供技術支援。

冷研3年前在朴子市與鹿草鄉交界，縣府新開發馬稠後產業園區一期購地1768坪，投資2億元新建廠房及觀光工廠，董事長魏逸明說，日據時代祖父就從事工業用二氧化碳，後因食安問題，冷研擴大汽水、啤酒等食品研發生產，觀光工廠以健康、教育、永續經營方向，提供多元、趣味生活與服務。

「這是遛小孩玩樂的新去處」，議員林緗亭搶先體驗說，觀光工廠不只有二氧化碳相關科學探索小實驗室、乾冰舞台、泡泡樹，還有好吃的國宴級牛肉麵，冷研生產麥類飲品好玩又趣味、好吃又美味。

嘉義縣文化基金會執行長陳力七說，冷研碳索館有許多網美拍照的空間，尤其寓教於樂的體驗互動式設備，適合全家共遊，館內附設的餐廳招牌「三寶牛肉麵」，征服老饕的胃。