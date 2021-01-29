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每月近10件逆向迴轉車禍 台南永康安全島缺口設路障

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
每月近10件逆向迴轉車禍，台南永康安全島缺口設路障。圖/警方提供
每月近10件逆向迴轉車禍，台南永康安全島缺口設路障。圖/警方提供

台南市永康區人口眾多，每天行經中正南、北路人車流量大，警方統計中正北路56之1號前安全島缺口因鄰近速食店與金融機構，民眾一時貪圖方便逆向橫越快車道，易造成與對向來車爭道，交通事故更是頻傳，有時一個月10多件、員警幾乎三天兩頭在這裡處理車禍，為降低事故發生率，永康分局今天宣布，與在地議員、里長、交通局人員多次會勘，決定安全島缺口處增設黃色交通桿，禁止任何車輛穿越，避免發生危險。

警方表示，這個安全島缺口平均一個月發生7-8件交通事故，而永康區中正南、北路更是往來市區與工業區間重要道路，鹽行地區坐落2所大學，學校師生人數眾多、出入頻繁，一旦發生交通事故就容易造成車流行進速度緩慢或交通擁塞現象，為降低交通事故發生率，對轄區易肇事路口提出交通改善工程建議，並發函權責機關辦理。

警方表示，安全島缺口增設黃色交通桿目的是保護所有用路人安全、減少事故發生率，進而降低社會成本，因此當汽、機車橫越違規時，依道路交通管理處罰條例規定，不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，處9百元以上1800元以下罰鍰。行人違規穿越車道，處新300元罰鍰。

每月近10件逆向迴轉車禍，台南永康安全島缺口設路障。圖/警方提供
每月近10件逆向迴轉車禍，台南永康安全島缺口設路障。圖/警方提供
每月近10件逆向迴轉車禍，台南永康安全島缺口設路障。圖/警方提供
每月近10件逆向迴轉車禍，台南永康安全島缺口設路障。圖/警方提供

事故 車道

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