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賞梅亂象！ 梅山公園亂丟口罩、搖樹製造「梅花雨」

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花盛開，每天吸引大批遊客賞花，但公園管理員發現，部分遊客無視告示，入園踩踏。圖／梅山公園提供
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花盛開，每天吸引大批遊客賞花，但公園管理員發現，部分遊客無視告示，入園踩踏。圖／梅山公園提供

賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，跨年後三波寒流未綻放，上周起梅花盛開，每天吸引大批遊客賞花，但公園管理員發現，部分遊客無視告示，入園踩踏，還有人亂丟口罩，甚至有人搖樹，製造「梅花雨」拍照，欠缺公德心現象，讓人看了搖頭。

「太離譜了！賞花還搖樹」，位在台三線上的梅山公園，梅花盛開，每天吸引1000至2000人次，假日超過5000人次遊客賞花，停車場及路旁停滿車輛，公園人潮滾滾，但有人發現部分遊客拿手機拍照，還動手搖樹幹讓花瓣大量落下，製造「梅花雨」美景，影響梅樹生長及賞花景觀。

公園管理員說，為維護梅樹生態永續發展，呼籲遊客，在步道賞花拍照就好，請勿入園踩踏，園區已拉帶警戒與吊牌告示，如發現不遵守規定者將錄影採證，部分遊客賞花拍照倚靠欄杆，將使用過後口罩丟棄步道與梅園內，還有人將園區當成野餐區，拿塑膠布舖草地，席地而坐喝茶、吃東西。

管理員表示，為改善賞梅亂象，每天巡視勸導不遵守規定遊客，取締困難未開罰，呼籲遊客自重自愛，發揮公德心，共同維護賞花好環境，除梅花盛開，公園樹屋平台的楓香正美，第二波梅花逐漸綻放，可望接續到農曆春節。

每年梅花盛開，枝頭上點點雪白，彷彿是被初雪覆蓋一般，饒富詩情畫意，十分浪漫，梅山公園日治時期種梅花，佔地近6公頃，約有3000棵梅樹，是南台灣賞梅勝地，園區有完整環園步道、觀景台，還有融入雲門舞集林懷民、名導演吳念真、暢銷作家侯文詠等32位作家詩作的「現代文學步道」，不僅能賞花、還能品詩。

賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花盛開，每天吸引大批遊客賞花，但公園管理員發現，部分遊客無視告示，入園踩踏，還有人亂丟口罩。圖／梅山公園提供
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花盛開，每天吸引大批遊客賞花，但公園管理員發現，部分遊客無視告示，入園踩踏，還有人亂丟口罩。圖／梅山公園提供
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花盛開，每天吸引大批遊客賞花，但公園管理員發現，部分遊客無視告示，入園踩踏。圖／梅山公園提供
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花盛開，每天吸引大批遊客賞花，但公園管理員發現，部分遊客無視告示，入園踩踏。圖／梅山公園提供
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花盛開，每天吸引大批遊客賞花，但公園管理員發現，部分遊客無視告示，入園踩踏。圖／梅山公園提供
賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花盛開，每天吸引大批遊客賞花，但公園管理員發現，部分遊客無視告示，入園踩踏。圖／梅山公園提供

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