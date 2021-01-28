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雲林「阿善師」燉藥膳湯 教消費者聰明挑選年節食材

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣內10家禽畜業者明起至2月6日期間推出「宅配限定折扣」，鼓勵消費者使用網購採買新鮮好物。記者陳苡葳／攝影
雲林縣內10家禽畜業者明起至2月6日期間推出「宅配限定折扣」，鼓勵消費者使用網購採買新鮮好物。記者陳苡葳／攝影

農曆新年將至，雲林縣衛生局去年12月啟動春節稽查專案，針對各餐廳、賣場商店及零售門市等抽驗115件年菜、食品及禽畜肉製品，其中16件報告尚未出爐，同時農業處檢測311件原料肉10項類藥劑殘留狀況，受檢品項全數合格。縣長張麗善今天公布檢驗結果，希望消費者安心選購在地生產的食材及製品，此外呼籲認明由縣府發出的「雲林良品」認證標章，採買更放心。

張麗善表示，縣府去年9月祭出「標、抽、追、管」四大行動把關各食品、製品及肉品，除要求包裝產品落實清楚標示，針對食品製造、輸入、大賣場、超市、傳統市場及零售通路，餐廳、便當店、小吃攤、夜市等加強宣導與輔導，此外也須清楚標示來源和產地，至今輔導逾6千家次。

結合春節稽查，加強加工製造業、販售業、餐飲業、加入零瘦肉精聯盟業者等進行抽驗，確保所有產品來源、標示、外觀、包裝、色澤及添加物等安全無虞；此外，也比對國外輸入業者並追蹤下游廠商，從源頭到販售掌握流向，及追溯、追蹤管理資訊或紀錄，並提升所有業者自主管理意識和規範。

「好的食材，也得搭配加分佐料」張麗善說，現代人講求健康養生，除向大眾宣傳安全的雲林農產品，今天「阿善師」結合中藥藥膳包、料理由當歸、川芎、白芍及地黃等四味中藥材燉煮而成的四物排骨，香氣四溢、令人垂涎三尺。

雲林縣中藥商業同業公會理事長沈裕益表示，市面上藥膳包口味較大眾化，一般民眾可食用，不過特殊體質者，務必視狀況及需求購買合宜藥膳包，搭配食材料理才能「呷補、呷健康」。

另外縣內10家禽畜業者明天起至2月6日期間推出「宅配限定折扣」，包括消費滿額送好禮、享優惠或免運費、優惠組合限時優惠，及年菜預購最低85折等。

農業處長吳芳銘說，畜禽業者除定期自主檢驗藥劑殘留，縣府也同步抽樣檢驗瘦肉精、抗生素、磺胺劑及奎諾酮、氯黴素、硝基呋喃代謝物、四環黴素、抗生素多重殘留、乙型受體素、胺基醣苷、β-內醯胺、離子型抗球蟲藥和抗原蟲劑等類項，受檢311件原料肉均合格。

張麗善表示，疫情當前，除提醒消費者防疫，盡量前往人潮多的公共場所，也鼓勵大家多利用網購平台購買雲林良品，顧健康、享美味。

市面上藥膳包口味較大眾化，一般民眾都可食用，不過特殊體質者需視狀況及需求購買合宜藥膳包，搭配食材料理才能「呷補、呷健康」。記者陳苡葳／攝影
市面上藥膳包口味較大眾化，一般民眾都可食用，不過特殊體質者需視狀況及需求購買合宜藥膳包，搭配食材料理才能「呷補、呷健康」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右二）、農業處長吳芳銘（右一）今為雲林良品代言，歡迎消費者選購在地生產的優質禽畜產品。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右二）、農業處長吳芳銘（右一）今為雲林良品代言，歡迎消費者選購在地生產的優質禽畜產品。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）、衛生局長曾春美（右一）及雲林縣中藥商業同業公會榮譽理事長巫錦豐（左一）等人以四物藥膳包和排骨燉煮四物排骨湯。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）、衛生局長曾春美（右一）及雲林縣中藥商業同業公會榮譽理事長巫錦豐（左一）等人以四物藥膳包和排骨燉煮四物排骨湯。記者陳苡葳／攝影

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