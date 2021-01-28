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影／九華山地藏庵寒冬送暖 855萬現金共計1859戶受惠

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁（右）代表受贈財團法人九華山地藏庵855萬善款。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（右）代表受贈財團法人九華山地藏庵855萬善款。記者莊祖銘／攝影

年節將至，財團法人九華山地藏庵關心嘉義地區貧苦民眾，今天上午捐贈嘉義縣855萬1400元冬令救濟金及白米代金，共1859戶低收入戶受惠，縣長翁章梁感謝九華山地藏庵10多年來秉持地藏王菩薩精神關懷弱勢善行，他代表鄉親向廟方致上最高的謝意。

九華山地藏庵董事長黃俊森今日上午率董監事拜會縣府並捐贈嘉義縣各鄉鎮冬令救濟金和白米代金，由縣長翁章梁代表接受並回贈感謝狀，今年共有1859戶低收入戶受惠，每戶發放4600元救濟金和白米代金。

黃俊森表示，九華山秉持地藏王菩薩大慈大悲的大願，每一分善款都會用在刀口上，董監事行善不分縣市，都當一家人看待，弱勢朋友甘苦過年的時候，菩薩就該出手，九華山不只要行善18年，還會一直做下去，「再做二十年、百年後還是在做」，希望弱勢朋友都能自立自強，教育好子弟，日後事業有成，都能回來行菩薩精神。

地藏庵2004年起年年送暖給低收入戶，累計捐贈善款高達9,155萬7,500元，捐贈儀式後社會局隨即將善款交由各鄉鎮市公所人員點收，將以最快速度在農曆春節前將社會的溫暖發放到1,859戶低收入戶手上。

翁章梁表示，九華山地藏庵的義舉令人感動，除了10多年來近億元的冬令救濟善款，還幫忙年菜送暖和捐贈行動書車。地藏王菩薩「慈悲、友孝」，很多人都在讀「地藏王菩薩本願經」，每逢過年或窮苦人家最需要的時候，都看得到地藏庵送暖。

財團法人九華山地藏庵董事長黃俊森捐贈嘉義縣18鄉鎮共855萬善款，採現金方式分送，讓有需要的民眾能夠立即受惠。記者莊祖銘／攝影
財團法人九華山地藏庵董事長黃俊森捐贈嘉義縣18鄉鎮共855萬善款，採現金方式分送，讓有需要的民眾能夠立即受惠。記者莊祖銘／攝影
財團法人九華山地藏庵董事長黃俊森捐贈嘉義縣18鄉鎮共855萬善款。記者莊祖銘／攝影
財團法人九華山地藏庵董事長黃俊森捐贈嘉義縣18鄉鎮共855萬善款。記者莊祖銘／攝影

低收入戶 翁章梁 嘉義

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