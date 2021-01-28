台南鹿耳門天后宮鎮殿媽戴19公斤后冠 眾人爭睹

台南市安南區鹿耳門天后宮今天出動9人為「鎮殿媽」戴上后冠，這頂后冠重約19公斤，去年底為了清洗污垢才取下來，此次重新戴上，吸引數十人進廟記錄媽祖戴冠的難得影像。

鹿耳門天后宮是台南知名大廟，在安南區和土城正統鹿耳門聖母廟齊名；鹿耳門天后宮中殿供奉的「鎮殿媽」，高12.8尺（388公分），寬3.6尺（110公分），座長5.8尺（176公分），是尊泥塑神像。

「鎮殿媽」后冠2000年訂製打造，材質是純銀鍍金，總重量498兩（約19公斤），當時造價約新台幣150萬元，因香火旺盛，后冠被燻黑，2011年曾取下清洗1次，去年底再取下清洗。

鹿耳門天后宮人員表示，這次后冠清洗花了2個月的時間，另還有四海龍王、水仙尊王的神帽也被取下一併清洗。

「鎮殿媽」的后冠不輕，取下戴上都不容易，廟方今天出動9人，花半小時小心翼翼地為「鎮殿媽」戴上后冠，再花半小時微調水平角度，單是戴上后冠前後就花了1小時。

廟方人員說，20年來，「鎮殿媽」歷經多次地震，后冠還是穩穩地戴在頭上，全靠精算金屬材質重量及高超金工技術，難怪不少人想記錄「鎮殿媽」戴后冠的影像。