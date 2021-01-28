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超速客小心慢行 學甲警測速器出沒中

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
為遏止超速違規，台南學甲警方日來加強測速取締。記者謝進盛／翻攝
為遏止超速違規，台南學甲警方日來加強測速取締。記者謝進盛／翻攝

為遏止死亡車禍發生，台南市學甲警分局針對轄區各主要交通要道執行測速照相取締，警方除呼籲用路人遵守交通號誌不要跟錢過不去，希望能減少不幸憾事發生。

學甲警分局透過大數據分析最近3年死亡交通事故，發現轄區重要幹道因路段相當筆直寬敞，許多駕駛人都會開到忘我，不知不覺超速，進而導致發生死亡車禍，計有17件之多。

為防止憾事發生，學甲警方特別針對轄區易發生嚴重超速違規路段如台61線(279.9K-280.5K)、台17線(145-150公里)、台19線(113-118公里)、171線(1-9公里)、174線(8-13公里)等路段，以不定時、不定點方式持續加強速度管理、測速照相執法，以確保守法民眾用路安全及周邊住戶居家安寧。

學甲警分局長翁誌宏表示，透過「科技執法」、「速度管理」，是警察的職責，將貫徹嚴正執法、貫徹執法決心，提醒民眾：快速公路速限為90-100公里，市區道路速限為40-50公里，希望用路人朋友能依速限行駛。

車禍 測速

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