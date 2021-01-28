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開助理缺被批「慣老闆」 時力議員：不可能規避勞基法

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
時代力量台南市議員林易瑩公告辦公室助理徵才資訊，被網友轉發抨擊是「慣老闆」，她反駁這是錯誤資訊，她一直都很關心勞動權益，在待遇上不可能規避勞基法、給予較差的待遇。圖／翻攝自林易瑩臉書
時代力量台南市議員林易瑩公告辦公室助理徵才資訊，被網友轉發抨擊是「慣老闆」，她反駁這是錯誤資訊，她一直都很關心勞動權益，在待遇上不可能規避勞基法、給予較差的待遇。圖／翻攝自林易瑩臉書

時代力量台南市議員林易瑩日前批評台南市長黃偉哲在臉書發文涉及性別刻板印象，引發熱議，未料風波未定，她公告辦公室助理徵才資訊，被網友轉發抨擊是「慣老闆」，對此，林易瑩反駁這是錯誤資訊，她一直都很關心勞動權益，在待遇上不可能規避勞基法、給予較差的待遇。

林易瑩公告的助理徵才訊息，內容指正職含勞健保，薪資4萬元，工作地點為議員辦公室、台南市議會、各區活動地點等，工作內容包含地方行程隨行，有時需於假日、晚間時間出勤，並要經營地方組織、管理網路社群、處理陳情等，敬請衡量是否能接受不固定朝九晚五的工作再投遞履歷；另外，額外的工作福利為時力七天假及無限吸貓。

有網友抨擊，含糊的工作時間、模糊的工作內容，和慣老闆的徵才資訊有87%像，既然沒有加班費，就應讓員工正常朝九晚五準時下班，一個人要做七份工，這就是號稱最進步的時代力量給勞工的待遇？

林易瑩澄清，她以前也是議員助理，深知這份工作的辛苦，因此她在徵才公告上明確寫出身為一名議員助理所有可能的工作內容，並且在公告中說明出勤時間的不穩定性，除了避免應徵者對於職缺有錯誤的想像，徒耗應徵者的準備時間外，也想再次強調，議員助理的薪水來自人民，因此工作內容應是符合議員助理職權範圍的工作，出勤時間也會因為服務內容有所調整。

林易瑩 時代力量

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