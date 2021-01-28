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影／黃偉哲勞軍 五四工兵群高喊戰力強
台南市政府今天舉辦春節勞軍活動，市長黃偉哲代表前往新化區陸軍第五四工兵群分送年節禮盒與加菜金。黃偉哲代表台南市民感謝國軍在防疫期間的辛勞與表現。五四工兵群表示，很感謝所謂的勞軍活動能來五四工兵群舉辦，官兵都蠻高興的。
五四工兵群有台南在地官兵680人，黃偉哲率領有子地在這邊服役的區長來慰問，也順便發放禮品與加菜金給炮兵學校等台南境內各軍事單位，武士工兵群副指揮官代表各單位感謝市政府所謂的勞軍活動，官兵高喊「戰力強、感謝市長」。
黃偉哲表示，國軍不管是消毒或是在防疫工作的處理，不管是在防疫或是在平常對於防災，事實上都很投入，謝謝國軍弟兄對於民眾的幫忙，充分展現了民敬軍、軍愛民的一個具體的體現。
黃偉哲說，當下不管是在防疫工作，或者是在整體的國防上，不管是陸軍海軍還是空軍，三軍一體都是一方面要戍守邊疆，一方面要幫忙做防災防疫，其實真的是非常辛苦，他要代表民眾，在快要過年的時候，也藉這個機會來表達台南市188萬市民對國軍的敬意跟慰勞之意，謝謝他們對我們的幫忙。
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