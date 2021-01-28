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南市班班有冷氣腳步最快 電力設施已完成決標

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局請樹專家到校園檢查樹木，對有危險樹木提出防治與改善辦法。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局請樹專家到校園檢查樹木，對有危險樹木提出防治與改善辦法。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局為學生打造舒適且安全學習環境，目前已完成全市學校電力設計監造及採購的決標，班班有冷氣的目標就快完成。而為了打造綠能校園，尚未利用的空間也陸續施工，1年後將發電3600萬度。去年曾發生數倒壓死人，各國中小也已完成盤點，1千多棵有危險之虞的樹木已整治，打造綠能校園。

教育局長鄭新輝今天表示，市長黃偉哲重視班班有冷氣，以及推動太陽光電及校園植樹，其中學校電力改善及冷氣裝設獲30億元補助。電力改善已在日前完成決標，年底前即可完工，如期完成班班有冷氣。

鄭新輝說，招標未如想像容易，因偏遠學校與市區學校差異大，為協助偏遠學校如期完成，考量地理方位、招標金額，將270多所學校分40 群，提高廠商投標意願，而能順利達成，創造三贏。

為了在校園推動太陽光電，不僅將校舍屋頂納入評估，運動場、停車場、通廊也納入，可設置部分已有93%發包，下學年度全數完工後，全市國中小總發電達3600萬度，將帶進2189萬元，全數回饋學校。

去年發生校旁行道樹倒壓死人意外事件，為此，教育局協助各校盤點樹木，其中危險樹木1018棵，已完成移植、扶正、救治，並邀請專家開說明會及相關課程，培養校園護樹種子教師，今年並將再種植1200多棵樹，打造綠能校園。

台南市教育局進行校園電力盤點，以完成班班有冷氣的目標。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局進行校園電力盤點，以完成班班有冷氣的目標。記者鄭惠仁／攝影

教育局 護樹

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