幸福城市全國第1跨機關合作 高齡駕駛檢測換照更方便

嘉義市政府衛生局與嘉義區監理所合作，在嘉義市衛生所及樂齡、失智等80個據點，搭配行動監理車進行「高齡換照」到點服務，鼓勵75歲以上長者到各服務據點作認知檢測，了解是否出現退化情況，通過後再依規定換照，避免交通事故發生的風險。

嘉義市衛生局今天辦理「高齡駕駛 安全抵嘉」記者會 ，嘉義市副市長陳淑慧、交通部公路總局副局長黃運貴、市議員黃露慧、台中榮總嘉義分院副院長黃敏偉都到場，稱讚這次擴大服務，營造「更方便長輩換照、駕駛安全」友好環境，還有1名79歲黃姓老翁特別到場完成第二次換照。

黃運貴表示，高齡駕駛因身體老化造成機能改變，包括反應時間的延長、動作速度變慢、認知注意力及辦識力改變，都會影響安全駕駛能力，建立適當檢測機制，可助年長者瞭解身體狀況是否適合駕車，這次與嘉義市政府跨機關合作，提供更友善、便捷的一站式服務，共創幸福嘉義市、高齡友善城市。

陳淑慧說，106年7月1日起開始實施「高齡駕駛人駕駛執照管理制度」，實施以來都是「點」的合作，嘉義市將「點」的合作延伸至「線」與「面」，除原有衛生所駐點服務，還規劃行動監理車至市區78處（樂齡6處、逆齡人生22處、C據點43處及失智關懷據點7處）進行到點服務。