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台南水道博物館花海現 配百年建築景觀獨特

中央社 / 台南28日電

農曆年節假期將到，台南有些大型活動因疫情升溫停辦，台南市政府文化局建議，山上花園水道博物館園區花海逐漸盛開，廣闊的戶外空間可成為民眾在過年期間的最佳走春去處。

台南市政府文化局長葉澤山今天表示，山上花園水道博物館開園至今約1年3個月，入園遊客已突破88萬人次，除了豐富的文化背景、充滿特色的百年建築外，不少民眾是衝著廣闊優美的戶外環境而來，文化局也持續增加植栽，營造特色。

葉澤山表示，館方去年春節期間於C館快濾桶室東側將近2公頃區域撒下波斯菊種子，五顏六色的花海搭配百年紅磚建築，構出彷彿歐洲古堡般的場景，吸引不少親子檔及網美前往取景拍照，今年延續去年經驗，2個多月前就開始整地，灑花籽，目前已逐漸盛開。

他說，館方還特別在花海間開出多條小徑，方便民眾就近取景，預計春節前後將會進入極盛期。

葉澤山指出，園區附近有農民在市道175線及淨水池入口處栽種向日葵，目前也已進入花期，遊客可在園區遊憩後，就近前往拍攝整片黃澄澄的美景，近日已有不少早鳥民眾前往搶鮮，預計隨著春節假期將近，可再帶動一波台南山區旅遊潮。

文化局 春節 建築

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