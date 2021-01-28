政治出招 民進黨台東縣黨部辦講座教保養和減齡彩妝

民進黨台東縣黨部和婦女部今天合辦今年首場「女性政治下午茶」活動，提供彩妝教學課程吸引20多名婦女到場。他們希望學習多元課程，培養社區婦女參與公共事務能力，在家務或工作之餘自我成長。

保養減齡彩妝課程邀請彩妝師陳錦慧授課，許多人反映有底妝困擾，不知道該怎麼上才好。陳錦慧現場傳授基礎底妝彩妝觀念，教學後與學員互動討論，協助重新體檢妝容，找出合適的化妝品。

縣黨部主委劉櫂豪說，「女性政治下午茶」是中央婦女部和地方黨部合辦的系列活動，讓婦女們了解政治和生活不能分開，沒有離得很遠，參與關心可讓社會更好。未來會在台東辦更多「女性政治下午茶」活動，提供不同活動主題吸引有不同興趣的女性參與。