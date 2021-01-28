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土地公賜福「就業三寶」 盼求職者找工作順利

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
斗六就業中心今年首場聯合徵才活動取消，改提供「代收履歷」服務，求職者投遞履歷時可獲得「就業三寶」幸運小物，數量有限、送完為止。圖／斗六就業中心提供
斗六就業中心今年首場聯合徵才活動取消，改提供「代收履歷」服務，求職者投遞履歷時可獲得「就業三寶」幸運小物，數量有限、送完為止。圖／斗六就業中心提供

新冠肺炎疫情升溫，失業潮除從去年蔓延至今，加上每年農曆過年前再一波轉職潮，斗六就業中心原在今天舉行今年首場聯合徵才活動，受疫情影響只能停辦、改提供「代收履歷」服務，並祭出「就業三寶」幸運小物為求職者祈福，今起限量發送，希望求職者順利找到理想工作。

斗六就業中心主任廖家偉說，此次活動有上銀科技、宇榮高爾夫、碁富食品、矽品精密工業、正新橡膠、海德魯材料、利勤實業、建大工業、金居開發、福懋科技、明基材料、巧新科技等12家企業、提供756個工作機會，月薪2萬6000元至6萬元不等。

斗六福德宮主委林勝裕說，逢農曆新年將至，為了讓求職者順利轉換跑道，今年特別將廟方限量發行的發財金、福氣小豬撲滿，及由書法名家吳福山親寫的春聯等小物集結成「就業三寶」，希望土地公賜福為求職者帶來財富、祈求發財、存款滿滿滿。

「防疫之餘也要顧薪情」廖家偉表示，有求職或轉職需求的民眾，即日起可將履歷準備好，送至斗六就業中心服務櫃台媒合；相關徵才活動及最新資訊可上網至台灣就業通網站，或電話洽詢斗六就業中心(05)5325105。

斗六福德宮主委今年特別將廟方限量發行的發財金、福氣小豬撲滿，及由書法名家吳福山親寫的春聯發送給斗六就業中心求職者，為其祈福。圖／斗六就業中心提供
斗六福德宮主委今年特別將廟方限量發行的發財金、福氣小豬撲滿，及由書法名家吳福山親寫的春聯發送給斗六就業中心求職者，為其祈福。圖／斗六就業中心提供
斗六就業中心今年首場聯合徵才活動取消，改提供「代收履歷」服務，求職者投遞履歷時可獲得「就業三寶」幸運小物，數量有限、送完為止。圖／斗六就業中心提供
斗六就業中心今年首場聯合徵才活動取消，改提供「代收履歷」服務，求職者投遞履歷時可獲得「就業三寶」幸運小物，數量有限、送完為止。圖／斗六就業中心提供

斗六 求職 疫情

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