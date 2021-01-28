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弱勢住戶春節停止送餐 台南麻豆區公所送乾糧住戶感謝

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
弱勢住戶春節無法送餐，麻豆區公所送乾糧，住戶感謝。圖/麻豆區公所提供
弱勢住戶春節無法送餐，麻豆區公所送乾糧，住戶感謝。圖/麻豆區公所提供

台南市麻豆區公所考量春節期間區內老人及身心障礙者營養餐飲停止送餐，區長孔慶瑤於今天上午率社會課購置簡便乾糧，來替代除夕至大年初五送餐，陸續到新興里陳姓住戶等28名轄區個案慰問，並宣導平時儲糧及避難收容時應注意及配合事項。

麻豆區公所表示，區內接受政府補助送餐共有28人，公所委託福祿餐飲業者提供每周一至每周六中午1餐飲食服務，由志工協助按日送餐至個案家中，並提供關懷訪視。

社會課指出，因發現有送一餐吃二餐情形，經連結眾德扶助會自105年開始提供晚餐送餐費用，讓受助個案得以有足夠飽餐與營養。

陳姓住戶表示，自己因是中度身心障礙者並為列冊中低收入戶，領有身障生活補助，家中經濟靠妻子工廠打零工，唯一兒子讀研究所，家庭無法提供正常餐飲，還好政府德政提供餐飲福利服務，讓家人放心也讓自己生活品質提升，真是萬分感謝。

低收入戶

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