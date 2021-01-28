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熟男攝護腺肥大 天冷排尿困難引發腎衰竭

中央社 / 嘉義縣28日電

嘉義一名60歲男子日前因寒流來襲，無法排尿並發高燒，家屬緊急送醫，檢查發現攝護腺嚴重肥大阻塞膀胱出口，引發急性腎臟衰竭，泌尿科醫師雷射手術治療後，腎臟已恢復功能。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿指出，60歲林先生在郵局工作，5年前開始出現解尿困難，雖然長期服藥控制，但排尿障礙、尿不乾淨、尿道發炎等症狀仍反覆出現，前陣子天氣寒冷，竟無法排尿，更高燒不停，嚇得家屬趕緊送醫。

大林慈濟醫院泌尿科醫師翁慧鈴表示，患者攝護腺肥大導致膀胱出口阻塞，做尿動力學檢查，更發現病人輸尿管尿液逆流，因而導致腎臟衰竭，以「綠光雷射氣化手術」將攝護腺氣化，讓病人排尿順暢，挽回腎臟功能。

翁慧鈴指出，55歲以上熟男要注意，若有尿滯流、尿不出來問題，就應該到醫院找專科醫師做超音波、尿流速檢查，若是任由尿道反覆發炎，會使得膀胱結石、膀胱無力，嚴重時將造成腎衰竭，甚至終身洗腎。

翁慧鈴表示，天氣冷身體交感神經活性增加，會導致男性攝護腺緊繃，增加解尿難度；有的人則會因膀胱敏感度增加、無法裝太多尿，引起頻尿與急尿的情形。

醫師 手術

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