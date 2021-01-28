春節假期擔心急診室爆滿？這款APP讓你掌握診間大小事

因應春節7天長假及新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣衛生局召集轄區醫療機構開會訮議提升過年期間防疫與急重症醫療體系整備，協調各醫院於除夕至初五提供防疫門診及24小時急診服務，另有16家診所初一至初三提供門診服務，大埔及阿里山鄉有提供365天全年無休的IDS醫療服務計畫。

農曆春節假期自2月10日至16日，醫院、診所門診減少，急診就醫民眾恐將增加，各大醫院加強醫療機構嚴格門禁控管，民眾需刷健保卡後，才能進入醫療院所，加強詢問就醫史、接觸史、旅遊史、職業別，訪客探視每天限1時段30分鐘、每次限2名，陪病(含照顧服務員)限1名。

衛生局春節期間將轄內4家急救責任醫院，共組緊急醫療救護網，各急救責任醫院提供部分科別門診、防疫、類流感特別門診及24小時急診服務，即時處置緊急傷病患，對於急性腦中風、急性冠心症、大量傷病患等，落實網絡相互支援功能與轉診機制，維持急重症照護量能。

嘉義縣重度級急救責任醫院（大林慈濟醫院及嘉義長庚醫院）已於醫院急診室出入口明顯處、醫院網頁、衛生局網頁及衛生福利部公告急診即時訊息（等待看診人數、等待推床人數、等待住院人數及等待加護病床人數），衛生福利部中央健康保險署也有「全民健保行動快易通App」供民眾參考。