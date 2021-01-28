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德光英語營走入偏鄉 南美節慶玩具＋葡萄牙甜點夠迷人

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南德光中學到七股國小辦英語營，幫助偏鄉學童認識更多異國文化並拓展眼界、激發學語文的動力。記者鄭惠仁／翻攝
台南德光中學到七股國小辦英語營，幫助偏鄉學童認識更多異國文化並拓展眼界、激發學語文的動力。記者鄭惠仁／翻攝

台南市德光中學每年寒暑假都會到偏鄉或鄰近小學辦英語營，用學習成果回饋社會。這次寒假由學生搭配外籍教師，到七股國小辦英語冬令營，藉由創意及有活力的方式幫助偏鄉學童，認識更多異國文化並拓展眼界、激發學語文的動力。

3天的營隊活動昨天下午落幕，校長楊惠娜表示，營隊招收20名對英文有興趣的學生參加，活動完全免費。德光學生吳易珊、吳雨涵、田詠瑄擔任志工，增加學生的學習動力及與外師間的互動，活動中大量運用遊戲、動手做課程，提升學生的創意。

學生分組製作南美洲的節慶玩具piñata。Piñata是具有拉丁風味的節慶玩具，在重要慶典和生日聚會餐會出現，是以紙做的玩具，裡面裝滿了糖果、水和麵粉等，將piñata敲破後，讓糖果掉下來，意味著趕走壞的能量，未來的一年將重新開始，有一個美好的起點。藉著這些過程，學生能在歡樂的情境中自然而然的開口，也認識異國文化、激發好奇心並達到邊學邊玩的效果，增進學習英文的自信和興趣。

最後一天的活動最精彩，德光學生陳毓婕、陳鈺伃帶著學員手作葡萄牙甜點「木糖布丁」，美味讓學童專心又開懷。活動結束前，學童拿起毛筆寫下新年的希望和對家人的祝福，也用動人的畫作留下美好的回憶。

台南德光中學到七股國小辦英語營，學生製作葡萄牙甜點「木糖布丁」。記者鄭惠仁／翻攝
台南德光中學到七股國小辦英語營，學生製作葡萄牙甜點「木糖布丁」。記者鄭惠仁／翻攝
台南德光中學到七股國小辦英語營，玩南美洲節慶的Piñata遊戲。記者鄭惠仁／翻攝
台南德光中學到七股國小辦英語營，玩南美洲節慶的Piñata遊戲。記者鄭惠仁／翻攝

偏鄉 甜點

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