德光英語營走入偏鄉 南美節慶玩具＋葡萄牙甜點夠迷人

台南市德光中學每年寒暑假都會到偏鄉或鄰近小學辦英語營，用學習成果回饋社會。這次寒假由學生搭配外籍教師，到七股國小辦英語冬令營，藉由創意及有活力的方式幫助偏鄉學童，認識更多異國文化並拓展眼界、激發學語文的動力。

3天的營隊活動昨天下午落幕，校長楊惠娜表示，營隊招收20名對英文有興趣的學生參加，活動完全免費。德光學生吳易珊、吳雨涵、田詠瑄擔任志工，增加學生的學習動力及與外師間的互動，活動中大量運用遊戲、動手做課程，提升學生的創意。

學生分組製作南美洲的節慶玩具piñata。Piñata是具有拉丁風味的節慶玩具，在重要慶典和生日聚會餐會出現，是以紙做的玩具，裡面裝滿了糖果、水和麵粉等，將piñata敲破後，讓糖果掉下來，意味著趕走壞的能量，未來的一年將重新開始，有一個美好的起點。藉著這些過程，學生能在歡樂的情境中自然而然的開口，也認識異國文化、激發好奇心並達到邊學邊玩的效果，增進學習英文的自信和興趣。