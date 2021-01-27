雲林春節疏運 虎尾交流道今年採時段性封閉

今年春節連續假期從2月10日至16日共7天，交通部公路總局第五區養護工程處今天會同嘉義區監理所、縣警局及客運業者等單位舉行記者會，春節疏運在北港朝天宮、武德宮及古坑綠色隧道等熱門景點周邊道路管制，斗南台1線虎尾溪橋及石牛溪橋兩項改善工程仍有管制，提醒用路人遵守現場管制減速慢行。

縣警局交通隊副隊長簡慶琳表示，春節期間台19線70K至71K往北港朝天宮路段預估會出現車多情形，建議台19線北上過境車輛於74.8公里處改道行駛媽祖大橋接文仁路、公園路及145線。

因應2月14、15日農曆初三、初四收假返北車潮，高工局預期國道一號交通量將增，往年虎尾交流道北上匝道實施全日封閉，今年調整管制時段為上午7時至下午7時。

為維持道路通暢，口湖台61線青蚶橋改建工程，及二崙台19線港後橋改建工程工區將在春節連續假期前調整交通管制方式，請民眾預先規畫路線，相關訊息可在五工處網站查詢。

假期間欲返鄉、出遊民眾，建議可避開行駛國道高速公路，改行駛台61線西濱快速公路替代，沿線有眾多濱海遊憩景點，包括口湖、鰲鼓、東石、布袋、北門、七股等地，也可連接台78、台82及台84等快速公路。

高鐵雲林站表示，春節期間共加開453車次，民眾乘車時務必配合防疫措施，在進入車站大廳及乘車前，均需配合量體溫並戴口罩。