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西拉雅風景區擬增納台南龍崎 管理處提初步規劃

中央社 / 台南27日電
民進黨立委王定宇。圖／本報系資料照
民進黨立委王定宇。圖／本報系資料照

台南市政府提議爭取將台南市龍崎區納入交通部觀光局西拉雅國家風景區範圍，管理處今天在龍崎區舉辦說明會，出席的立委王定宇表示，希望龍崎地景保存和觀光發展並重。

台南市龍崎區擁有知名的月世界地景，曾因被規劃為事業廢棄物處理中心場址所在地而爆發爭議，台南市長黃偉哲於民國108年1月25日宣布將場址指定為暫定自然地景，希望避免受到開發影響。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，管理處於民國94年成立，目前經營管理範圍含括嘉義縣及台南市共16個鄉鎮區，總面積9萬5470公頃，轄區內有許多水庫、溫泉等豐富天然資源，去年在地方民意倡議後由台南市政府提議，請交通部觀光局評估將龍崎區納入西拉雅國家風景區範圍。

許主龍表示，西拉雅管理處自去年8月起，多次與專業技術顧問團隊至龍崎區勘查自然、人文環境資源，並拜訪在地機關單位，詳細蒐集資料，製成資源報告書，提出初步可行的範圍劃設評估，今天舉辦說明會向在地居民說明。

他說，納入國家風景區範圍依法需針對「特性」和「發展潛能」中地形與地質、整體景觀、植物、動物、水體、古蹟文化、區位及容納量等12項要項進行評鑑；另擴大範圍若涉及保安林、林班地、保護區等敏感地區，也必須徵詢相關主管機關意見並取得同意。

出席關心此案的王定宇表示，希望龍崎未來將以地景保存和觀光發展並重，由各機關將持續合作，促使年輕人回流，他也會全力居間協調。

國家風景區 觀光局 王定宇

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