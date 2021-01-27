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南市迎春節 藍綠兩黨送春聯 還可指定書寫佳句

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部今天起送春聯、福袋，送完為止。記者鄭惠仁／翻攝
民進黨台南市黨部今天起送春聯、福袋，送完為止。記者鄭惠仁／翻攝

民進黨台南市黨部今起發送蔡英文總統、賴清德副總統共同署名的春聯及象徵一元復始的1元福袋；國民黨台南市黨部將在30日上午邀書法家，舉辦揮毫贈春聯活動。

民進黨市黨部主委潘新傳表示，今年春聯「牛轉乾坤」取自「扭轉」諧音，由於疫情關係，各行各業都面臨衝擊，希望國人團結抗疫度過難關。一元福袋設計精美，印上水牛圖案主視覺，象徵堅韌、旺盛、共生共榮精神，福袋展開後，還能看到水牛媽媽與小水牛相望的圖像，增添家庭圓滿之意。

市黨部執行長蔡麗青說，春聯和福袋即日起開始發放，歡迎大家到市黨部索取，數量有限發完為止。台南黨部地址：台南市南區中華西路一段137巷103號、新營黨部地址：台南市新營區民治東路29號。

國民黨台南市黨部與台南市民眾服務社為迎接春節，也將在1月30日周末上午9點至12點，於東區林森路二段192巷25號市黨部舉辦名家揮毫贈春聯活動。市黨部主委莊占魁與南市民眾服務社理事長林易煌表示，這次邀請在地書法家王巧雲、吳英賓、林貞信及吳炳煌揮毫，以一幅幅充滿吉祥字句的春聯，提前讓民眾感受歡慶的春節意味，有需要的民眾也可以指定書寫對聯與福字佳句。因疫情嚴峻，活動全程依照防疫規範辦理，請民眾安心參與。

國民黨台南市黨部30日上午，邀書法家揮毫贈春聯。記者鄭惠仁／翻攝
國民黨台南市黨部30日上午，邀書法家揮毫贈春聯。記者鄭惠仁／翻攝

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