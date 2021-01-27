南市迎春節 藍綠兩黨送春聯 還可指定書寫佳句

民進黨台南市黨部今起發送蔡英文總統、賴清德副總統共同署名的春聯及象徵一元復始的1元福袋；國民黨台南市黨部將在30日上午邀書法家，舉辦揮毫贈春聯活動。

民進黨市黨部主委潘新傳表示，今年春聯「牛轉乾坤」取自「扭轉」諧音，由於疫情關係，各行各業都面臨衝擊，希望國人團結抗疫度過難關。一元福袋設計精美，印上水牛圖案主視覺，象徵堅韌、旺盛、共生共榮精神，福袋展開後，還能看到水牛媽媽與小水牛相望的圖像，增添家庭圓滿之意。

市黨部執行長蔡麗青說，春聯和福袋即日起開始發放，歡迎大家到市黨部索取，數量有限發完為止。台南黨部地址：台南市南區中華西路一段137巷103號、新營黨部地址：台南市新營區民治東路29號。