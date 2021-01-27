影／超特別！百年新化老街立面修補用「樂土」來自水庫淤泥

台南百年新化老街已有百年，文化局取得13戶同意同步整修立面，第一期6戶將趕在農曆年前完工，負責修復的特工隊營造團隊正進行立面泥塑藝術的修復工作，很特別的是採用水庫淤泥所開發的「樂土」新材質，營造「隊長」黃榮章表示，新化老街最有價值的就是立面泥塑藝術，歷經百年龜裂及碳化嚴重，與專家學者討論研究後，決定嘗試用樂土，努力「全部修回來」，預定周六拆掉施工鷹架，就可看到修復成果。

新化老街形成在1920年代，去年剛好滿100年，兩側日治時期的老房子，每棟都有各自代表性的泥塑藝術品，特工隊營造團隊負責人黃榮章表示，之前修復台南市中正路和麻豆、玉井的老屋，但新化老屋的泥塑藝術最有價值，尤其百年新勝興布行的泥塑更是繁複非常漂亮，「不修都過意不去」。

也因新化老街都是百年老房子，歷經風吹日曬雨淋，水泥長青苔及龜裂脫落損壞，黃榮章每天都在思考要怎麼修？不斷向專家學者請教新材質和新工法，在新化老街立面採用「樂土」，是台灣研究團隊從水庫淤泥開發出的環保材料，黃榮章說，營造常用的水泥和白灰都會有裂化問題，「樂土」也多用在室內，他大膽嘗試用在「戶外」，能否抗酸雨，幾年後就可見真章。

黃榮章說，修老房子沒有一定的工法，樂土顆料比較細，一層一層用覆蓋的方式，把形狀保留及復原到可以看清楚紋路，但也不是胡亂做的，在公司有一面實驗牆，採用清水模工法測試，最重要的是耐心，新化老街是老房子，但不像古蹟或歷史建築考究那麼多，用復蓋的方式盡量修回原狀。