長者迷航走遠怎麼辦？雲林推「D+御守錶」用GPS找人

雲林縣去年在斗六及古坑水碓地區推動「雲林天倫D+卡」、「D+平安符」、「D+手環」，透過藍芽定位掌握兒童及長者行蹤，不過有些失智長者會騎著摩托車趴趴走，該設備一旦離開追蹤器範圍即無法偵測，縣政府今年升級推動防走失服務計畫，納入另外兩款具備GPS定位的「D+御守錶」、「D+定位錶」，將由村里幹事或鄉鎮市公所人員「主動出擊」，媒合迷航高風險長者申辦此設備、並全額補助年費，藉此減輕尋人社會成本，也能掌握長輩活動安全。

縣長張麗善指出，雲林縣推動兒童使用天倫D+卡，及長者佩掛D+平安符或手環等智慧科技設備一年多，加上經濟部工業局挹注推動「智慧村落共享天倫、雲林老幼樂融安全社區計畫」，至今已有超過千位民眾配戴智慧科技設備。

縣警局統計，去年至今有86位長者走失，最終雖都順利找到人、回到家，不過也反映出老人迷航的社會問題。張麗善說，顯見失智長者的需求比一般長者更迫切，尤其不少人常常出家門後就走遠了，一走失可能不只幾小時、甚至數日，不僅徒增尋人困難度，更多了一分危險。

為了擴及各類長者所配戴的智慧科技設備通用性，縣府今年加入不受當地感應器和地域限制的D+御守錶、D+定位錶等設備，讓走失長者即便離開住家鄉鎮市，家屬也能透過GPS定位掌握長者活動範圍與即時位置。

張麗善今天為迷航高風險長者戴上D+御守錶，希望透過GPS定位功能，讓長者多一層保護，家屬和警方也可藉此確認其位置，迅速尋人。