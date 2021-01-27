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長者迷航走遠怎麼辦？雲林推「D+御守錶」用GPS找人

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣已有超過1千位65歲以上長者配戴D+平安符或手環等智慧科技設備。記者陳苡葳／攝影
雲林縣已有超過1千位65歲以上長者配戴D+平安符或手環等智慧科技設備。記者陳苡葳／攝影

雲林縣去年在斗六及古坑水碓地區推動「雲林天倫D+卡」、「D+平安符」、「D+手環」，透過藍芽定位掌握兒童及長者行蹤，不過有些失智長者會騎著摩托車趴趴走，該設備一旦離開追蹤器範圍即無法偵測，縣政府今年升級推動防走失服務計畫，納入另外兩款具備GPS定位的「D+御守錶」、「D+定位錶」，將由村里幹事或鄉鎮市公所人員「主動出擊」，媒合迷航高風險長者申辦此設備、並全額補助年費，藉此減輕尋人社會成本，也能掌握長輩活動安全。

縣長張麗善指出，雲林縣推動兒童使用天倫D+卡，及長者佩掛D+平安符或手環等智慧科技設備一年多，加上經濟部工業局挹注推動「智慧村落共享天倫、雲林老幼樂融安全社區計畫」，至今已有超過千位民眾配戴智慧科技設備。

縣警局統計，去年至今有86位長者走失，最終雖都順利找到人、回到家，不過也反映出老人迷航的社會問題。張麗善說，顯見失智長者的需求比一般長者更迫切，尤其不少人常常出家門後就走遠了，一走失可能不只幾小時、甚至數日，不僅徒增尋人困難度，更多了一分危險。

為了擴及各類長者所配戴的智慧科技設備通用性，縣府今年加入不受當地感應器和地域限制的D+御守錶、D+定位錶等設備，讓走失長者即便離開住家鄉鎮市，家屬也能透過GPS定位掌握長者活動範圍與即時位置。

張麗善今天為迷航高風險長者戴上D+御守錶，希望透過GPS定位功能，讓長者多一層保護，家屬和警方也可藉此確認其位置，迅速尋人。

社會處長林文志說，該計畫全額補助低收、中低收入戶長者，或領有中低收入老人生活津貼等對象當年度相關費用，經由村里幹事或鄉鎮市公所人員媒合成功的對象，將由輔具中心進一步為其評估適合配戴的設備；一般戶長者或民眾如有意申請租賃，可向戶籍所在地鄉鎮市公所或雲林縣輔具資源中心(05)5339620洽詢。

雲林縣長張麗善（左）今天為迷航高風險長者戴上具GPS定位功能的D+御守錶。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）今天為迷航高風險長者戴上具GPS定位功能的D+御守錶。記者陳苡葳／攝影
D+御守錶具有GPS定位功能，配戴者活動範圍即使離開住家或所在鄉鎮市，家屬也能透過手機或平板追蹤到位置。記者陳苡葳／攝影
D+御守錶具有GPS定位功能，配戴者活動範圍即使離開住家或所在鄉鎮市，家屬也能透過手機或平板追蹤到位置。記者陳苡葳／攝影
D+定位錶有GPS定位功能，不受感應器及地域限制就能追蹤即時位置，但約7天就得充一次電。記者陳苡葳／攝影
D+定位錶有GPS定位功能，不受感應器及地域限制就能追蹤即時位置，但約7天就得充一次電。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今年升級推動防走失服務計畫，除有藍芽定位的智慧科技設備，也納入具GPS定位的D+御守錶及D+定位錶，將由村里幹事或鄉鎮市公所人員「主動出擊」媒合迷航高風險長者申辦。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今年升級推動防走失服務計畫，除有藍芽定位的智慧科技設備，也納入具GPS定位的D+御守錶及D+定位錶，將由村里幹事或鄉鎮市公所人員「主動出擊」媒合迷航高風險長者申辦。記者陳苡葳／攝影

迷航 張麗善 失智

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