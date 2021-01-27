台南整備防疫旅館 黃偉哲感謝高雄相助
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，台南防疫旅館已達28家共859間房；台南市長黃偉哲感謝高雄市在台南市整備時，讓台南居家檢疫者入住高雄防疫旅館。
農曆春節將屆，台南市積極整備防疫旅館，台南市政府觀光旅遊局今天統計，台南市緊急加開343間房，防疫旅館數達28家859間房，目前住房率8成5，尚有逾100間房可供使用。
觀旅局人員表示，台南現階段防疫旅館足以供應市民居家檢疫利用，讓返鄉人在台南安心隔離，完成居家檢疫。
黃偉哲則感謝高雄的協助，在台南防疫旅館整備時，讓台南居家檢疫者入住高雄防疫旅館；他說，台南市政府確實掌握防疫旅館使用量及剩餘量，以因應武漢肺炎疫情。
觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南市旅宿業者共652家，包括旅館257家及民宿395家，總房數1萬2727間房，旅館以中小型規模最多，有意願成為防疫旅館的業者，未必都能符合要求，市府感謝公會及協會的支持，克服期間招募防疫旅館的困難。
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