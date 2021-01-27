IKEA來嘉義市看點評估 有機會來開分店

誠品書店離開嘉義市10年後，今天在嘉義市立美術館的分店開幕，也是全台第一間開在古蹟內的誠品；嘉義市府指出，繼無印良品與全聯合作拓點後，誠品書店也「回嘉」開店，最近IKEA也來嘉義市看點，有機會進駐，市府以單一窗口招商引資，吸引大企業進駐，希望商業更加活絡，成為雲嘉南消費中心。

市府建設處等單位日前接待IKEA人員，從市府出發，到森林之歌、北香湖公園、中央廣場和嘉義市立棒球場等處，了解觀光人口和消費力。

建設處指出，爭取這些大型廠商來看點，關鍵是希望廠商能感受到市府在合法前提下，都可全力協助，例如申請建照或和鄰里溝通等，IKEA人員來看點時，能感受到嘉義市的熱情，也評估是南部很有消費力的縣市。

建設處指出，IKEA看中區域型的消費人口購買力，因此帶他們去觀光景點看人潮，可連結商場，也看出消費力氛圍和市府經營城市的用心，另外嘉義縣許多科學園區，也會帶動房屋建案，有房子就會有家具需求，相信IKEA有機會來嘉進駐。