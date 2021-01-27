台南仁德特27號道路通車 有助紓解車流

位於台南市仁德區的「仁德特27號道路東段工程」今天通車，台南市長黃偉哲出席通車典禮時表示，這條道路通車有助紓解市道182線及周邊的車流，解決附近交通壅塞情況。

台南市政府工務局指出，市府爭取中央補助辦理「仁德特27號道路東段工程」，西起文華路，東至德洋路，總長度約2公里，加上穿越國道1號箱涵改建工程，總工程經費約新台幣10.64億元，雙向各有一汽車道及一混合車道，兩側新設人行道及植栽綠帶。

黃偉哲致詞時表示，仁德區附近民眾不論是要到國道1號仁德交流道或往市區，都相當仰賴主要道路182線，在通勤時間經常塞車，「仁德特27號道路東段工程」歷時2年多的施工後通車，能分擔182線的車流，有效解決交通壅塞的狀況。

黃偉哲表示，這條道路將成為大仁德地區東西向的交通幹道，未來也能強化台南都會公園、奇美博物館、台糖虎山農場、台鐵保安車站等重要觀光及運輸節點聯外交通，提升區域整體觀光品質、帶動周邊產業發展。