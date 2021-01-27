快訊

18歲女部桃住院後隔離身亡 桃市衛生局回應了

地方創生變文資浩劫？高雄香蕉大王旗山第一辦事處遭拆

台南仁德特27號道路通車 有助紓解車流

中央社 / 台南27日電

位於台南市仁德區的「仁德特27號道路東段工程」今天通車，台南市長黃偉哲出席通車典禮時表示，這條道路通車有助紓解市道182線及周邊的車流，解決附近交通壅塞情況。

台南市政府工務局指出，市府爭取中央補助辦理「仁德特27號道路東段工程」，西起文華路，東至德洋路，總長度約2公里，加上穿越國道1號箱涵改建工程，總工程經費約新台幣10.64億元，雙向各有一汽車道及一混合車道，兩側新設人行道及植栽綠帶。

黃偉哲致詞時表示，仁德區附近民眾不論是要到國道1號仁德交流道或往市區，都相當仰賴主要道路182線，在通勤時間經常塞車，「仁德特27號道路東段工程」歷時2年多的施工後通車，能分擔182線的車流，有效解決交通壅塞的狀況。

黃偉哲表示，這條道路將成為大仁德地區東西向的交通幹道，未來也能強化台南都會公園、奇美博物館、台糖虎山農場、台鐵保安車站等重要觀光及運輸節點聯外交通，提升區域整體觀光品質、帶動周邊產業發展。

黃偉哲 國道 車道

延伸閱讀

民怨突宣布禁探病「這年節難過」 黃偉哲：病毒不等人

傳丁允恭轉任南市？ 他PO「黃偉哲收留這渣男」送辦 法院不罰

黃偉哲抽查傳統市場 嚴防年節前哄抬物價

行銷「168休閒農業區」與國產羊肉料理 黃偉哲親代言

相關新聞

IKEA來嘉義市看點評估 有機會來開分店

誠品書店離開嘉義市10年後，今天在嘉義市立美術館的分店開幕，也是全台第一間開在古蹟內的誠品；嘉義市府指出，繼無印良品與全...

沒公德心的又來了！台南水交社園區婚攝占公厠折花木

台南市南區水交社文化園區，美麗的日治時期建築、搭配有異國風情的庭園景觀，成為拍照打卡及婚攝的熱門地點，但是也出現拍照者任...

超特別！百年新化老街立面修補用「樂土」來自水庫淤泥

台南百年新化老街已有百年，文化局取得13戶同意同步整修立面，第一期6戶將趕在農曆年前完工，負責修復的特工隊營造團隊正進行...

長者迷航走遠怎麼辦？雲林推「D+御守錶」用GPS找人

雲林縣去年在斗六及古坑水碓地區推動「雲林天倫D+卡」、「D+平安符」、「D+手環」，透過藍芽定位掌握兒童及長者行蹤，不過...

睽違10年！誠品到嘉義市立美術館開店

「誠品終於回家（嘉）了！」。誠品書店進駐嘉義市立美術館，今天正式開幕，睽違10年再回到嘉義市，市長黃敏惠表示，「進來誠品...

連續兩年疫情受阻 台南「 學甲香」今確定停辦

台南學甲慈濟宮今開董事會，會中決議，繼去年後，今年「學甲香」再度因疫情停辦，大年初一、初二贈送保生金符活動也停辦，一切以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。