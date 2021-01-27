睽違10年！誠品到嘉義市立美術館開店

「誠品終於回家（嘉）了！」。誠品書店進駐嘉義市立美術館，今天正式開幕，睽違10年再回到嘉義市，市長黃敏惠表示，「進來誠品最麻煩的事，就是想把所有的東西都搬回家，因為非常精采」，邀請民眾用滿滿的熱情，一起來「嘉」享受畫都氛圍。

黃敏惠、誠品書店資深協理張曉玲等人今天參加開幕儀式，也是誠品唯一在古蹟內進駐的分店，誠品書店以美術館門框「湖水綠」等12款代表色，策畫「來嘉探索、美的顏色」主題展，邀請讀者探索美術館的萬千風情，藝術家梁紹偉及張曉玲也分別致贈「嘉義，旅行與速寫」與「誠品時光」書籍給黃敏惠。

張曉玲說，去年屏東總圖書館開幕時，遇到嘉義市文化局局長，透過文化局、美術館的促成，才有如此美麗的呈現，未來會配合美術館的策展進行主題書展，讓誠品變成活潑又動態的書店，跟美術館的主題展覽搭配。

黃敏惠說，誠品書店隔了10年在讀者引頸期盼下，回到嘉義市文化新絲路的起點、美術館內，誠品的品牌是台灣的光榮，用心的經營將當地的生活和藝文做最好的結合，「嘉義市不缺少美、缺少發現」，時尚就是跟生活作結合，讓生活過得更美好。

此次誠品以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，呼應嘉義「畫都」人文歷史及美術館特色，推出卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）與德國百年品牌輝柏，聯名設計的專業繪圖文具盒「KARLBOX」，全球限量2500組，有6個抽屜加1個頂層，可收納350件專業繪圖工具與配件。

誠品也將隨美術館展覽主題，規畫相應活動與選書推薦，其中的選書「原來如此，美術館」，以繪本形式帶領孩子一窺美術館後台秘辛與策展始末。