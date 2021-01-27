快訊

18歲女部桃住院後隔離身亡 桃市衛生局回應了

地方創生變文資浩劫？高雄香蕉大王旗山第一辦事處遭拆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睽違10年！誠品到嘉義市立美術館開店

聯合報 / 記者李承穎 ／嘉義市即時報導
誠品書店進駐嘉義市立美術館，嘉義市長黃敏惠（右）、誠品書店資深協理張曉玲（左）今天參與開幕式。記者李承穎／攝影
誠品書店進駐嘉義市立美術館，嘉義市長黃敏惠（右）、誠品書店資深協理張曉玲（左）今天參與開幕式。記者李承穎／攝影

誠品終於回家（嘉）了！」。誠品書店進駐嘉義市立美術館，今天正式開幕，睽違10年再回到嘉義市，市長黃敏惠表示，「進來誠品最麻煩的事，就是想把所有的東西都搬回家，因為非常精采」，邀請民眾用滿滿的熱情，一起來「嘉」享受畫都氛圍。

黃敏惠、誠品書店資深協理張曉玲等人今天參加開幕儀式，也是誠品唯一在古蹟內進駐的分店，誠品書店以美術館門框「湖水綠」等12款代表色，策畫「來嘉探索、美的顏色」主題展，邀請讀者探索美術館的萬千風情，藝術家梁紹偉及張曉玲也分別致贈「嘉義，旅行與速寫」與「誠品時光」書籍給黃敏惠。

張曉玲說，去年屏東總圖書館開幕時，遇到嘉義市文化局局長，透過文化局、美術館的促成，才有如此美麗的呈現，未來會配合美術館的策展進行主題書展，讓誠品變成活潑又動態的書店，跟美術館的主題展覽搭配。

黃敏惠說，誠品書店隔了10年在讀者引頸期盼下，回到嘉義市文化新絲路的起點、美術館內，誠品的品牌是台灣的光榮，用心的經營將當地的生活和藝文做最好的結合，「嘉義市不缺少美、缺少發現」，時尚就是跟生活作結合，讓生活過得更美好。

此次誠品以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，呼應嘉義「畫都」人文歷史及美術館特色，推出卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）與德國百年品牌輝柏，聯名設計的專業繪圖文具盒「KARLBOX」，全球限量2500組，有6個抽屜加1個頂層，可收納350件專業繪圖工具與配件。

誠品也將隨美術館展覽主題，規畫相應活動與選書推薦，其中的選書「原來如此，美術館」，以繪本形式帶領孩子一窺美術館後台秘辛與策展始末。

市府指出，即日起民眾到誠品打卡，可免費獲得「黑松沙士、誠品設計聯名瓶」ㄧ罐，不限金額消費，再贈藝術家董陽孜揮毫的辛丑年福字春聯一組，誠品會員還有機會抽中台灣皮革手作工藝品牌Zuny造型動物書擋。

誠品書店進駐嘉義市立美術館。圖／市府提供
誠品書店進駐嘉義市立美術館。圖／市府提供
誠品書店進駐嘉義市立美術館。圖／市府提供
誠品書店進駐嘉義市立美術館。圖／市府提供
誠品書店進駐嘉義市立美術館。圖／市府提供
誠品書店進駐嘉義市立美術館。圖／市府提供
誠品書店進駐嘉義市立美術館，嘉義市長黃敏惠（右）、誠品書店資深協理張曉玲（左）今天參與開幕式。記者李承穎／攝影
誠品書店進駐嘉義市立美術館，嘉義市長黃敏惠（右）、誠品書店資深協理張曉玲（左）今天參與開幕式。記者李承穎／攝影
誠品書店進駐嘉義市立美術館，今天正式開幕，睽違10年再回到嘉義市。記者李承穎／攝影
誠品書店進駐嘉義市立美術館，今天正式開幕，睽違10年再回到嘉義市。記者李承穎／攝影
誠品書店進駐嘉義市立美術館。圖／市府提供
誠品書店進駐嘉義市立美術館。圖／市府提供

誠品 美術館 嘉義

延伸閱讀

誠品隔10年又回嘉市開店 進駐文化地標美術館

嘉義市立博物館 新樣貌重新開放

影／嘉市立博物館重開張 文化部次長建議編制正式館長

禁公務員到桃園政策 黃敏惠：嘉義市不跟進

相關新聞

IKEA來嘉義市看點評估 有機會來開分店

誠品書店離開嘉義市10年後，今天在嘉義市立美術館的分店開幕，也是全台第一間開在古蹟內的誠品；嘉義市府指出，繼無印良品與全...

沒公德心的又來了！台南水交社園區婚攝占公厠折花木

台南市南區水交社文化園區，美麗的日治時期建築、搭配有異國風情的庭園景觀，成為拍照打卡及婚攝的熱門地點，但是也出現拍照者任...

超特別！百年新化老街立面修補用「樂土」來自水庫淤泥

台南百年新化老街已有百年，文化局取得13戶同意同步整修立面，第一期6戶將趕在農曆年前完工，負責修復的特工隊營造團隊正進行...

長者迷航走遠怎麼辦？雲林推「D+御守錶」用GPS找人

雲林縣去年在斗六及古坑水碓地區推動「雲林天倫D+卡」、「D+平安符」、「D+手環」，透過藍芽定位掌握兒童及長者行蹤，不過...

睽違10年！誠品到嘉義市立美術館開店

「誠品終於回家（嘉）了！」。誠品書店進駐嘉義市立美術館，今天正式開幕，睽違10年再回到嘉義市，市長黃敏惠表示，「進來誠品...

連續兩年疫情受阻 台南「 學甲香」今確定停辦

台南學甲慈濟宮今開董事會，會中決議，繼去年後，今年「學甲香」再度因疫情停辦，大年初一、初二贈送保生金符活動也停辦，一切以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。