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沒公德心的又來了！台南水交社園區婚攝占公厠折花木

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南南區水交社文化園區因為景觀漂亮，成為拍照打卡熱門地點。圖/文化局提供
台南南區水交社文化園區因為景觀漂亮，成為拍照打卡熱門地點。圖/文化局提供

台南市南區水交社文化園區，美麗的日治時期建築、搭配有異國風情的庭園景觀，成為拍照打卡及婚攝的熱門地點，但是也出現拍照者任意折毀花木及佔用公厠的情況，文化局表示，將實施免費登記制度，入園拍照需先登記，以加強管理。

文化局表示，台南市定古蹟「原水交社宿舍群」修復活化成立的「水交社文化園區」，保留8棟將校級的日式宿舍做為八大主題展館，園區景觀更是吸引遊客必訪的一大亮點，滿片隨風搖曳的紫葉狼尾草及細葉芒，紫紅色的草梗和彎垂的紅棕色花穗，都讓人有身處異國的浪漫氛圍，芳香沁人鼻息的草坪和鬱鬱蒼蒼的剛靭大樹，融和綠景的木造日式建物，吸引不少民眾慕名前來，不但成為熱門打卡熱點，也是絕美的婚紗拍攝秘境。

文化局表示，很多新人選擇來水交社文化園區拍攝唯美風格的婚紗照，是因為園區擁有大隱隱於市的絕佳「地利」，交通易達、更不需跋山涉水，就能置身於園區朦朧、夢幻的獨特景緻，令人感到無比浪漫。近期園區內幾乎每天都能看到新人在園區穿梭取景。

文化局指出，水交社園區自開幕之後，有越來越多人前來拍攝商業或非商業攝影，但遊客一多、問題也隨之而來，不少民眾為了拍美美的照片，隨意攀折景觀草或是私佔公廁等，破壞公物亂象頻生。

為了避免這類情事影響到其他遊客參觀權益、人潮動線以及園區活動進行，園區將針對個人婚紗、攝影研究等團體實施非商業攝影登記制度，提供免費申請登記，拍攝團體可於拍攝日當天逕向園區遊客中心現場登記，園區人員將不定時進行現場查核工作，如有未登記、影響遊客安全或破壞園區設備之情事，園區得立即制止拍攝。

台南南區水交社文化園區因為景觀漂亮，成為拍照打卡熱門地點。圖/文化局提供
台南南區水交社文化園區因為景觀漂亮，成為拍照打卡熱門地點。圖/文化局提供
台南南區水交社文化園區因為景觀漂亮，成為拍照打卡熱門地點。圖/文化局提供
台南南區水交社文化園區因為景觀漂亮，成為拍照打卡熱門地點。圖/文化局提供

文化局 婚紗

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