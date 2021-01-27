連續兩年疫情受阻 台南「 學甲香」今確定停辦

台南學甲慈濟宮今開董事會，會中決議，繼去年後，今年「學甲香」再度因疫情停辦，大年初一、初二贈送保生金符活動也停辦，一切以落實防疫為優先考量。

學甲慈濟宮供奉保生大帝聞名全台，有台灣保生大帝總廟美譽，每年農曆3月11日舉辦台南市定民俗「上白礁」遶境，而每4年舉辦「學甲香」，去年因疫情緊張，決議順延到牛年農曆3月9日到11日（國曆4月20日到22日）舉辦，不過再度因疫情受阻。

廟方上午開董事會，除決議2月12、13日（年初一、初二）贈送保生金符活動停辦，連「學甲香」也停辦，不少鄉親說，雖然失望，但也只能接受。

「這是痛苦的決定...」慈濟宮董事長王文宗表示，疫情未來變化難測，廟方支持防疫優先，且因參加學甲香的宮廟大多在1個多月前就開始操練陣頭，董事會須提早決定，才不會措手不及，這是不得已的決定。