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連續兩年疫情受阻 台南「 學甲香」今確定停辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
連續兩年疫情受阻 「 學甲香」今確定停辦，圖為往年上白礁」遶境盛況。圖／廟方提供
連續兩年疫情受阻 「 學甲香」今確定停辦，圖為往年上白礁」遶境盛況。圖／廟方提供

台南學甲慈濟宮今開董事會，會中決議，繼去年後，今年「學甲香」再度因疫情停辦，大年初一、初二贈送保生金符活動也停辦，一切以落實防疫為優先考量。

學甲慈濟宮供奉保生大帝聞名全台，有台灣保生大帝總廟美譽，每年農曆3月11日舉辦台南市定民俗「上白礁」遶境，而每4年舉辦「學甲香」，去年因疫情緊張，決議順延到牛年農曆3月9日到11日（國曆4月20日到22日）舉辦，不過再度因疫情受阻。

廟方上午開董事會，除決議2月12、13日（年初一、初二）贈送保生金符活動停辦，連「學甲香」也停辦，不少鄉親說，雖然失望，但也只能接受。

「這是痛苦的決定...」慈濟宮董事長王文宗表示，疫情未來變化難測，廟方支持防疫優先，且因參加學甲香的宮廟大多在1個多月前就開始操練陣頭，董事會須提早決定，才不會措手不及，這是不得已的決定。

疫情 慈濟 遶境

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