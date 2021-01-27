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台商返台投資遇匯率陡升 美喆老闆：晚上實在睡不好

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
國際石塑地板大廠美喆公司位在台南科工區的廠房上午舉辦上梁儀式。記者修瑞瑩／攝影
國際石塑地板大廠美喆公司位在台南科工區的廠房上午舉辦上梁儀式。記者修瑞瑩／攝影

受到中美貿易戰等因素影響，不少台商返台投資，國際石塑地板生產大廠美喆國際在台南科工區的新建廠房今天舉辦上梁大典，董事長陳本源在致詞時表示，「最近睡得不安寧」，一個月的匯兌損失就上千萬元，但還好因為是大廠在接單上還算順利。

美喆國際生產基地原本在大陸東莞，去年回台投資，在台南安南區科工區耗資25億元，興建1萬3千坪自動化廠房，上午的上梁典禮包括台南市長黃偉哲、經濟部投資台灣事務所顧問嚴重光等人都參與。

陳本源在致詞時表示，廠房在去年8月開工以來，雖然缺工缺料，影響相當大，但是仍然按照既定的行程完成將近一半的工程。

而去年受到疫情影響，產業變動相當大，陳本源表示，去年第一季有受到疫情的影響業績衰退，但第二、三季的營業狀況很好，稅後淨利超過10%，但是到第四季，又遭受嚴重匯率損失，光11月損失就上千萬元。

不僅匯率陡升，原料也價格暴漲，美喆想要調整售價，美國市場沒問題，但歐洲市場卻協商受挫，但公司堅持不出貨，最後各讓一步，在上週完成價格協商，歐洲下了330個貨櫃的訂單，整個過程，實在讓他最近睡得不安寧。

他還開玩笑對黃偉哲表示「原本覺得市長很辛苦，但現在有點羨慕公務人員」可以聽得出他心情上的感慨。

對此，嚴重光表示，近期台商回台投資等三大方案，光是台南就有超過100個案子，而科工區也有15個案子150億元的投資，而台南的缺工缺料主要是受到台積電擴建廠房、台南投資相當多的影響，不過整體來說，在中美貿易戰之下，這一波是台商返台投資最好的時機。

黃偉哲則表示，廠商受到匯兌損失影響相當大，但是台灣竟然還被美國列為匯率操縱國家，要被調查，台南市政府針對各項投資都有單一窗口，全力協助廠商。

國際石塑地板大廠美喆公司位在台南科工區的廠房上午舉辦上梁儀式，圖為公司董事長陳本源。記者修瑞瑩／攝影
國際石塑地板大廠美喆公司位在台南科工區的廠房上午舉辦上梁儀式，圖為公司董事長陳本源。記者修瑞瑩／攝影
國際石塑地板大廠美喆公司位在台南科工區的廠房上午舉辦上梁儀式，圖為公司董事長陳本源。記者修瑞瑩／攝影
國際石塑地板大廠美喆公司位在台南科工區的廠房上午舉辦上梁儀式，圖為公司董事長陳本源。記者修瑞瑩／攝影
國際石塑地板大廠美喆公司位在台南科工區的廠房上午舉辦上梁儀式。記者修瑞瑩／攝影
國際石塑地板大廠美喆公司位在台南科工區的廠房上午舉辦上梁儀式。記者修瑞瑩／攝影

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