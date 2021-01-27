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影／壓力太大？醫生在門口直接看診 網友獻上祝福鼓勵
近日肺炎疫情升溫，有民眾在嘉義縣中埔鄉市區，直擊某診所將看診用木桌和相關醫療用品搬出戶外，直接替病人診治，畫面PO上網引發網友熱議，嘉義縣衛生局今天上午派員到場稽查，表示雖立意良善但恐有個資外洩問題，輔導後移入室內，將不開罰。
網友反應兩極有人支持這樣的決定，認為防疫期間，如此作為通風良好，為醫護人員打氣，但也有網友認為恐有個資外洩的問題，更有網友打趣表示，「看來醫生比病人更焦慮了」
該診所醫師表示，室外空氣流通，病人也沒有壓力，「多一個保護」，不過還是會按照法令（行事）。
病人大多表示同意，「感覺比較自在」，隱私問題病人則認為，街上車水馬龍根本聽不到，也有維持（適當）距離，無個資外洩疑慮。
嘉義縣衛生局今天上午也派員到場稽查，協助看診桌撤入室內，代理局長趙紋華表示，診所落實分艙分流，本意良善，輔導後立即改善，不會開罰，許多醫院也會採相同措施，如在門口設立發燒篩檢站，但應用貨櫃或帳篷遮蔽，違者將依醫療法依情節輕重開罰。
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