影／壓力太大？醫生在門口直接看診 網友獻上祝福鼓勵

近日肺炎疫情升溫，有民眾在嘉義縣中埔鄉市區，直擊某診所將看診用木桌和相關醫療用品搬出戶外，直接替病人診治，畫面PO上網引發網友熱議，嘉義縣衛生局今天上午派員到場稽查，表示雖立意良善但恐有個資外洩問題，輔導後移入室內，將不開罰。

網友反應兩極有人支持這樣的決定，認為防疫期間，如此作為通風良好，為醫護人員打氣，但也有網友認為恐有個資外洩的問題，更有網友打趣表示，「看來醫生比病人更焦慮了」

該診所醫師表示，室外空氣流通，病人也沒有壓力，「多一個保護」，不過還是會按照法令（行事）。

病人大多表示同意，「感覺比較自在」，隱私問題病人則認為，街上車水馬龍根本聽不到，也有維持（適當）距離，無個資外洩疑慮。