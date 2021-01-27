到市區更省時！台南仁德特27號道路完工 不用繞道塞車

過去台南市仁德區民眾要到市區，須以市道182線為主，繞行穿越車流量大的仁德交流道，或是走台1線，造成182線交通長期壅塞，並與匝道車流交織，台南市政府爭取營建署開闢特27號計畫道路，將德糖路延伸到文華路，趕在春節前完工，今天舉辦通車典禮，未來仁德到市區又多了一條路，盼可紓解182線龐大車流及交通壅塞問題。

市長黃偉哲指出，182線車流龐大，導致交通長期壅塞，且又穿越國道1號仁德交流道，上下匝道的車流常與機慢車流交織，是該路段最大的交通隱憂。如今特27號道路東段工程完工後，除了可替代市道182線聯絡仁德區中正路和台1線，服務仁德區東西穿越需求，紓緩交通，也能強化台南都會公園、奇美博物館、台糖虎山農場、台鐵保安車站等重要運輸節點聯外交通，提升區域整體觀光品質、帶動周邊產業發展。