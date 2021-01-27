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媽祖也戴口罩防疫！ 西螺福興宮辦彩繪燈籠寓教於樂
國內疫情升溫，各公共場所加強執行防疫措施，雲林西螺福興宮今年如期舉辦彩繪燈籠活動，其中一盞燈籠上出現「媽祖戴口罩」畫面，頗吸引旁人注目；彩繪的小朋友說「疫情當前，可以達到宣傳防疫效果！」希望讓大家更注重防疫重要性，保護自己和別人。
西螺福興宮日前將數百盞彩繪燈籠布置成燈廊，過年雖然還未到，不過熱鬧氣氛已瞬間湧現；今年彩繪主題為防疫，小朋友發揮無限創意，有人將新冠肺炎病毒畫成Q版，有人提醒正確洗手步驟，更有一盞燈籠為媽祖戴口罩的燈籠，希望藉媽祖力量宣揚防疫觀念。
專程帶小朋友從北港到福興宮「朝聖」燈廊的家長說，雖然耳提面命孩子要多洗手、少摸眼口鼻，但有時孩子仍會疏忽，透過「媽祖戴口罩」燈籠，確實有助孩子加深印象。
廟方提醒民眾，疫情升溫，民眾賞燈之餘別忘做好防疫，除要保持個人衛生，從單一出入口入廟參拜前，也請配合量體溫、酒精消毒，全程更務必戴上口罩。
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