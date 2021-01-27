玫瑰墓樂團音符下生命女鬥士 用喜樂迎戰死神

玫瑰墓樂團 以病床上生命故事為音符，創作上百首歌曲，透過音樂演講宣導生命教育。演講中常出現兩位勇敢母親，黃馨誼與連婷婷，她們都是蘇世揚創作歌曲中的主角，她們分享「活著真好」、「用喜樂迎戰死神」永不放棄的精神。

台南市立醫院急診部主任蘇世揚以身邊和死神搏鬥的生命故事創作歌曲，組成「玫瑰墓」獨立樂團，以演唱、說故事方式到校園宣導生命教育，有沉迷手機的學生聽完演講就把手機交給父親，也有從事援交的女學生求助老師「我想改變自己」，獲得極大回響。

去年底剛過世的林啟臣，出生後因罹患腎絲球硬化症，必須洗腎，並合併其他疾病，到了17歲，身高如3、4歲小孩，只有103公分。失婚的黃馨誼無怨無悔照顧，為了救兒，減肥22公斤要捐腎，但每到手術前，啟臣就病危，一直未能如願。

啟臣和母親有約定，「等媽媽老了後，啟臣要推著輪椅照顧媽媽。」歷經30多次急救、兩次作葉克膜急救，黃馨誼不忍孩子受苦，簽下放棄急救同意書，啟臣獲知後曾責怪母親不遵守他們的約定。

黃馨誼去年初罹患乳癌，她不想醫治，心想要和啟臣作伴而去，一直不願接受治療。去年底，啟臣知道自己不行了，也認為自己已經奮鬥過了，自己的生命故事也感染及鼓勵他人，可以放心離去，要求母親不要再救他，並鼓勵母親一定要為他活下去，勸母親開刀。

去年11月間黃馨誼接受手術治療後，啟臣握著母親的手說著「活著真好」，並請醫生要好好治療他的母親。手術後不久，啟臣17歲生日隔天安心離去。進入化療的林母，一頭烏黑長髮已掉光，仍把握機會，走到玫瑰墓的音樂演講會分享「活著真好」，傳遞著母子的生命故事。

蘇世揚在臉書寫著「守著我，陪著我，因為我們有承諾，現在我照顧他，等我老了，走不動了，豈臣會幫我推輪椅，換他會照顧我。」、「承諾始終沒變，換豈臣化成天使，永遠的保護照顧媽媽…」這是另一個旅途的啟程。