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寒流延遲性農損擴大 台南火鶴花凍傷逾2成爭取救助
1月上旬寒流來襲，低溫造成臺南市六甲區、柳營區、下營區、官田區及山上區火鶴花受損嚴重，農業局依農業天然災害救助辦法查報，前天現場勘查發現損害程度達到災損救助標準，已提報農糧署爭取列入現金救助及低利貸款災區。
農業局25日邀集臺南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等單位組成勘查小組，前往通報受災的火鶴花園區勘查，發現火鶴花葉片及切花損傷情形相當嚴重，損害程度達20%以上，農業局2昨天依勘查結果提報農糧署，爭取給予農民現金救助及辦理低利貸款。
農業局指出，農業天然災害現金救助，必須依法現勘確認同一行政區內同品項作物，全區損害程度達20%以上。
經提報農糧署公告列入現金救助及低利貸款災區，於公告隔日起10日內至土地所在地公所申報現金救助。
另申請低利貸款農民自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向貸款經辦機構提出申請。
農業局長謝耀清提醒農民若有災損，請主動向土地所在地公所通報，俾利加速勘災作業，協助農民早日復耕生產，以維護權益。
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