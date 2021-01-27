寒流延遲性農損擴大 台南火鶴花凍傷逾2成爭取救助

1月上旬寒流來襲，低溫造成臺南市六甲區、柳營區、下營區、官田區及山上區火鶴花受損嚴重，農業局依農業天然災害救助辦法查報，前天現場勘查發現損害程度達到災損救助標準，已提報農糧署爭取列入現金救助及低利貸款災區。

農業局25日邀集臺南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等單位組成勘查小組，前往通報受災的火鶴花園區勘查，發現火鶴花葉片及切花損傷情形相當嚴重，損害程度達20%以上，農業局2昨天依勘查結果提報農糧署，爭取給予農民現金救助及辦理低利貸款。

農業局指出，農業天然災害現金救助，必須依法現勘確認同一行政區內同品項作物，全區損害程度達20%以上。

經提報農糧署公告列入現金救助及低利貸款災區，於公告隔日起10日內至土地所在地公所申報現金救助。

另申請低利貸款農民自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向貸款經辦機構提出申請。