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歸仁釋迦寒害裂果 今起至2月5日受理現金救助申請

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市歸仁區釋迦日前因低溫出現裂果情形，農委會已公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，今起至2月5 日受理申報。圖／台南市政府農業局提供
台南市歸仁區釋迦日前因低溫出現裂果情形，農委會已公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，今起至2月5 日受理申報。圖／台南市政府農業局提供

台南市歸仁區栽種的釋迦日前因低溫出現大量裂果，農民受損嚴重，經勘災後，農委會昨已公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助金9萬元。符合救助資格農戶，今起至2月5日止向土地所在地公所提出申請，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

農業局長謝耀清表示，歸仁區釋迦(大目種)冬果災損每公頃救助9萬元，符合資格農民請於1月27日至2月5日止（假日照常受理），向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」。若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。

台南市長黃偉哲關心受損農民權益，指示農業局與區公所速完成現勘及抽查等相關作業程序，於農曆年前完成撥款，讓農民好過年。　

農民 災損 低溫

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