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台南沙卡里巴市場轉租起爭議 攤商：市場內沒有秘密

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市中西區知名的「沙卡里巴」公有市場長期出現攤商轉租亂象，台南市府去年間將首度強制驅離向「二房東」承租的店家，由知名的冠津海鮮粥首當其衝。圖／本報資料照
台南市中西區知名的「沙卡里巴」公有市場長期出現攤商轉租亂象，台南市府去年間將首度強制驅離向「二房東」承租的店家，由知名的冠津海鮮粥首當其衝。圖／本報資料照

台南市中西區知名的「沙卡里巴」公有市場長期出現攤商轉租亂象，台南市府去年間將首度強制驅離向「二房東」承租的店家，由知名的冠津海鮮粥首當其衝，鄭姓老闆娘喊冤「我才是受害者」，台南市府市場處提返還所有物訴訟，今天傳兩攤商作證，指轉租是很普遍現象，管理員應該都知道，「市場內沒有秘密」。法官當庭詢及兩造有無和解意願，好讓案件落幕。

台南地院今天中午召開辯論庭，鄭姓老闆娘及辯護人請求傳喚兩攤商作證，提供相關相片、清潔費收取名冊等證據，且在市場處委任律師的要求下，隔離訊問。

邱姓飲料業者指出，鄭姓老闆娘所承租86至93號、8個攤位，閒置約3年，鄭姓老闆娘打聽他相關承租事宜，當時叫她可以詢問呂姓市場管理員。他表示，後來才知道該攤位二房東姓林。

辯護人逐一詢及市場內轉租攤商，比對市場處收取清潔費名冊，邱說，承租戶與現有使用人可能不同，也認為管理員知道有轉租行為。市場處去年間也召開說明會，要求簽署合夥契約書且需公證。

然而，市場處委任律師追問邱有無實際參與嗎？不然怎知呂知情？或看到鄭姓老闆娘合約？邱表示，左右鄰居問一下就知道 ，「市場內沒有秘密」。

另邱姓粉圓店業者表示，聽經營者或一些傳言，就知道該店是不是轉租的，他也認為管理員應該都知道 。他表示，轉租是很普遍的現象。

市府經發局表示，依法攤位不可轉租他人，去年5月得知違規即把原租者的攤位收回，冠津在該舖位營業等於非法占用市府財產。

鄭姓老闆娘說，既然市場處認為轉租不合法，為何大費周章提合夥契約，甚至補貼二房東公證費，她真的想生意，卻沒有位置可租呢？公有市場不是要以公眾利益為依歸嗎？她只想求個公道而已。

房東 律師

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