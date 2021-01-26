太陽能光電種東石村蛋黃區 嘉義縣議員帶上百居民抗議

嘉義縣議員李國勝下午帶東石鄉東石村百餘名居民，到縣府標售給某綠能公司，計畫施設太陽能光電板的土地抗議，居民不滿計畫做「市場用地」的蛋黃區土地種電，影響未來發展，不方便居民上市場，擔心安全疑慮，掛白布條、喊口號抗議，遞交陳情書給縣府經發處陳姓代表，要求停工。

李國勝說，縣府標售計畫做市場用地的土地，給綠能公司施設太陽能光電板，影響當地未來發展，以後居民無法上市場採買，又光電板種在住宅人多的地方，是否會對居民健康產生影響？安全讓人疑慮，但縣府、綠能公司至今都未出面說明，直到打地基才被居民發現，設太陽能光電板前未召開說明會。

居民要求縣府勒令綠能廠商停工，李國勝質疑縣府為何標售土地給綠能公司種電? 土地還是市場計畫用地，位在黎明五路與觀海三路交岔口，居民說，種電應選偏僻空曠、無法農耕土地，他們反對市場用地種電。

經發處說，能源公司向縣府標售的0.2公頃土地，屬甲種建地，並非市場用地，符合設光電板條件，針對鄰地出入問題，協調鄉公所同意，縣府已同意光電板備案，能源公司預定施設發電量0.49MW發電量，會要求廠商加強與居民溝通，做好敦親睦鄰。財稅局說，標售種電是位在東石村住宅區的甲種建築用地，不是市場用地。