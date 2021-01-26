雲林也有櫻花季！2月12日粉紅登場

雲林古坑鄉草嶺地區櫻花季是許多遊客的賞櫻口袋名單，阿里山國家風景區管理處去年開始結合大阿里山觀光產業聯盟推動「大草嶺觀光圈」，行銷兩地山林之美，今年2月12日至3月7日更舉辦首屆「草嶺櫻花季」，3月1日在神農大飯店廣場推出的「山村市集」有在地農特產、手沖咖啡DIY、烘豆濾掛體驗、地質小食堂、櫻花茶會及櫻花限定點心，邀遊客春遊草嶺賞櫻趣。

雲林縣副縣長謝淑亞、阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽今天為草嶺櫻花季揭幕，預告春暖花開之時的粉紅美景即將在石壁風景區登場。

陳榮欽表示，阿里山國家風景區管理處去年結合大阿里山聯盟，與雲林草嶺推動「大草嶺觀光圈」，今年把握當地的櫻花景致推出櫻花季及市集活動，讓遊客在疫情之外，規畫一趟遊程上山走走，賞櫻之餘還能吸收山林芬多精。

草嶺觀光協會理事劉文鎮說，今年賞櫻推出三條路線，其一為草嶺隧道入口處至私人農場青山坪沿線有2公里櫻花段，其二為石壁蘇家農場至九芎神木約有2公里櫻木花道，其三為九芎神木區往石壁仙谷步道約1公里段；櫻花品種包括富士櫻、紅粉佳人、山櫻花等。