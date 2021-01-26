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朴子戶籍員過世子女延續父善心 返鄉捐款及長照專車
嘉義縣朴子市戶政事務所戶籍員陳茂昌，長期服務鄉親，與妻子過世後，旅居北部4名子女陳美玲、陳哲育、陳美珍、陳哲士，傳承父親熱愛公益、服務鄉親精神，將父母部分遺產存款做公益，上午返鄉捐給朴子市仁愛基金30萬元，還捐贈消防局QCPR安妮與AED訓練機一批，並捐給嘉縣社會局長照交通接送專車。
捐贈儀式在朴子公所舉辦，由朴子市長吳品叡、嘉義縣消防局第一大隊大隊長謝榮展等人代表受贈、見證，讓陳茂昌愛鄉、熱愛公益精神遺愛人間，場面溫馨。
陳茂昌4名子女，由公務員退休的女兒陳美玲、陳美珍代表，2名當醫師兒子未到場，陳家子女說，希望傳承父親擔任戶籍員，為鄉親服務的精神，捐出雙親部分存款做公益之用。
捐贈朴子仁愛基金30萬元、消防局QCPR安妮3具、AED自動心臟電擊訓練機一台、手攜帶式自動心臟電擊訓練機二台、並捐贈長照交通接送專車一部，回饋故鄉，照顧弱勢及邊緣家庭，幫助鄰近海線鄉鎮，提升失能長者與身心障礙者就醫的便捷性。
吳品叡說，陳茂昌生前待人親切和善，熱心處理市民委託業務，妻子陳黃金梅六腳鄉人，擔任家管，輔佐丈夫，拉拔孩子長大，感謝陳美玲、陳哲育、陳美珍、陳哲士4人傳承父母服務鄉親，熱心公益精神，代表市民表達感謝。
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