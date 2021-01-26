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7天春節 嘉義市春節收運垃圾看這裡

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市環保局公布春節垃圾收運日程表。圖／市府環保局提供
嘉義市環保局公布春節垃圾收運日程表。圖／市府環保局提供

今年的春節假期含彈性補假為2月10日到2月16日，連續假期長達7天，嘉義市環保局為方便民眾清潔乾淨過好年，公布春節期間垃圾收運日程表。

環保局指出，2月10日將特別加班收運垃圾，從下午3時起，依原垃圾車收運時間與路線清運，原本周一及周四回收者，本日也提供回收服務。

2月11日（除夕）上午9時起分兩次清運、第1次清運：早上9時起，依原垃圾車收運路線沿街收集、第2次清運下午3時起，依原垃圾車收運時間清運和文化路深夜定點定時垃圾車收運暫停1日。

2月12日（初一）到2月15日（初四）停止收運垃圾，但提供定點收運服務，為服務民眾緊急需要，初一至初四環保局提供白天及夜間定點定時垃圾收運各2處收運垃圾如下：

一、文化路深夜定點定時垃圾車正常收運

1.晚間10時30分至凌晨3時垃圾車定點停靠於蘇周連宗祠大門口旁（垂楊路、興中街口）。

2.凌晨3時至5時20分垃圾車定點停靠於文化路噴水圓環（土地銀行旁停車格）。

二、增加白天定點定時垃圾車收運

1.蘇周連宗祠大門口旁（上午8時至下午4時）。

2南門圓環旁（上午8時至下午8時）。

2月16日（初五）：上午9時起分兩次清運。第1次清運：早上9時起，依原垃圾車收運路線沿街收集。第2次清運：下午3時起，依原垃圾車收運時間清運和文化路深夜定點定時垃圾車正常收運。

2月17日初六，因應農曆春節，於周三特別收運，下午3時起，依原垃圾車收運時間清運，原週二及週五回收者，本日提供回收服務。2月18日初七恢復正常清運。

環保局也特別提醒，農曆春節前夕也是大型家具回收的高峰期，敬請市民朋友於2月8日前打電話到(05)225-1775登記，環保局將協助大型家具、家電免費清運。

垃圾車 春節 嘉義

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