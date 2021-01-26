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蓮霧寒害災損嚴重達現金救助標準 果農嘆「歹過年」

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
天氣回暖，嘉義縣農作物寒害延遲性災情傳出，以中埔鄉、竹崎鄉蓮霧災損最嚴重，裂果、落果及果皮損傷。圖／嘉義縣政府提供
天氣回暖，嘉義縣農作物寒害延遲性災情傳出，以中埔鄉、竹崎鄉蓮霧災損最嚴重，裂果、落果及果皮損傷。圖／嘉義縣政府提供

天氣回暖，嘉義縣沿海養殖寒害未再傳出，換農作物延遲性災情傳出，以中埔鄉、竹崎鄉蓮霧災損最嚴重，縣府邀農業改良場、農糧署及公所組勘查小組，完成勘災，今天報請農糧署啟動現金救助。

跨年至今3波寒流，造成中埔鄉、竹崎鄉蓮霧裂果、落果及果皮損傷，農業處說，換算無收獲面積已達栽種面積5%，損失金額117萬9千元，已達天然災害現金救助標準。

「歹過年！」果農無奈說，原本期待過年前收成，賣好價錢過好年，豈料，碰上寒流，結果蓮霧紛紛裂果、落果及果皮損傷，血本無歸。

農業處說，嘉縣蓮霧栽植207.8公頃，為全台第三大，僅次於屏東及高雄。從109年底至今幾波寒流造成蓮霧受害，導致裂果、落果及果皮損傷，經公所通報後，中埔鄉受害約3公頃，損害程度40%；竹崎鄉受害約2公頃，損害程度30%。

寒害造成洋香瓜、胡瓜、蓮霧、棗子、非灌區一期水稻、秧苗，農業處邀農業改良場、農糧署及公所組勘查小組，會勘結果，以蓮霧災損最嚴重，啟動現金救助，等農委會公告後，請受災農民期限內前往公所申請，現金救助每公頃9萬元。

天氣回暖，嘉義縣農作物寒害延遲性災情傳出，以中埔鄉、竹崎鄉蓮霧災損最嚴重，裂果、落果及果皮損傷。圖／嘉義縣政府提供
天氣回暖，嘉義縣農作物寒害延遲性災情傳出，以中埔鄉、竹崎鄉蓮霧災損最嚴重，裂果、落果及果皮損傷。圖／嘉義縣政府提供
天氣回暖，嘉義縣農作物寒害延遲性災情傳出，以中埔鄉、竹崎鄉蓮霧災損最嚴重，裂果、落果及果皮損傷。圖／嘉義縣政府提供
天氣回暖，嘉義縣農作物寒害延遲性災情傳出，以中埔鄉、竹崎鄉蓮霧災損最嚴重，裂果、落果及果皮損傷。圖／嘉義縣政府提供
天氣回暖，嘉義縣農作物寒害延遲性災情傳出，以中埔鄉、竹崎鄉蓮霧災損最嚴重，裂果、落果及果皮損傷。圖／嘉義縣政府提供
天氣回暖，嘉義縣農作物寒害延遲性災情傳出，以中埔鄉、竹崎鄉蓮霧災損最嚴重，裂果、落果及果皮損傷。圖／嘉義縣政府提供

寒流 農糧署 災損

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