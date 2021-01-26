過年前轉業！趕快參加虎尾就業中心「面試團」

疫情升溫加上農曆過年的轉業和失業潮，雲林縣虎尾就業中心提前推出揪團上工計畫，排定時間由就服專人帶領前往徵人的公司，現場面試，可減少徵才群聚，也能達到相互溝通的效果，同時為因應疫情，也延續去年所推的安心即時上工和安心就職計畫，民眾可在過年前做好穩定工作的準備。

疫情影響，勞動部去年估算約有70萬人減薪或失業，為因應今年疫情所可能帶來的勞工面臨無年終獎金或減班休息的困境，因此預估在農曆過年前可能會掀起轉職潮。

配合疫情大型群聚的徵才活動也紛紛暫緩，虎尾就業中心顧及部分民眾轉職心切，即日起推出8場「揪團面試」，8家公司提供上百個職缺，虎尾就業中心主任張春美表示，「揪團面試」是將有意求職的人，也符合公司徵人條件者，由專業人員帶領直接到公司面試。

張春美說，揪團面試不僅可改善求職者膽怯不敢主動應徵而錯失求職機會，也可避免廠商「先收履歷、後通知面試」的耗時程序，起碼可減少1至2周的待業時間，揪團列車就像搭公車事先約好準點出發，到面談現場還可從旁協助，讓媒合機會大增，且因3、5人成行，有利防疫，歡迎有意轉職者在過年前做好準備安心過年。

昨天參加面試團轉業成功的林先生說，有就服員指導技巧和從旁協助，比過去自己去找工作減少許多壓力，的確是很好的服務。

揪團上工從本月24日已完成兩場，目前剩下6個場次，分別如下：1月26日水林鄉嘉農紅蔥食品公司徵作業員和普通大貨車司機。1月27保證責任雲林縣元長家禽生產合作社徵作業員和會計助理員。1月27日麥寮建邦企業社徵行政助理、專案經理、工務人員、助理。1月28日北港宏興國際事業公司徵環境清潔人員。1月28日北港傳家名門公司徵鋁料上架人員、廠務助理、鋁門窗學徒、搬運工。1月28日台西鄉茗稜企業徵行政助理、手工組裝體力工、金屬製品操作工。