黃偉哲抽查傳統市場 嚴防年節前哄抬物價

台南市各傳統市場進入農曆春節前的採買旺季，台南市長黃偉哲今天前往水仙宮公有市場查訪商品價格時表示，近一年外國觀光客消費減少，物價平穩應為常態，市府也會嚴防哄抬。

黃偉哲上午會同台南市政府經濟發展局、法制處消保官等官員前往水仙宮公有市場查訪各類商品販售價格，並檢查市場內設置的公秤是否準確，宣導嚴防哄抬物價，維護交易平公。

黃偉哲表示，各傳統市場每到農曆過年前總湧現不少採購人潮，台南市政府推動價格透明化，連日來由穩定物價推動小組到各市場稽查，發現除了部分蔬果商品因氣候及供需等因素，價格稍有波動外，物價與去年同期相較並無大幅度變化。

黃偉哲表示，過去這一年來由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情關係，幾乎沒有外國觀光客到訪，消費人口沒有顯著增加，物價維持穩定、產銷秩序平穩應屬常態，希望各縣市政府在全民抗疫期間應該自助、互助，共同打造物價平穩的好年。

台南市市場處指出，傳統市場的防疫工作一直沒有鬆懈，每日會以廣播提醒攤商及消費者自主戴口罩、勤洗手及量體溫，熟食攤位也都設有遮罩，避免飛沫傳染，維護市民購物安全。