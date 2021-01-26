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雲林抽查539商場消防安全 張麗善：不合格者立即改善

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣消防局人員正在檢查賣場內的緊急照明燈是否可正常使用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局人員正在檢查賣場內的緊急照明燈是否可正常使用。記者陳苡葳／攝影

雲林縣消防局及建設處日前啟動縣內商場、市場、超級市場、百貨商場等場所消防安全聯合抽查，縣長張麗善今再率隊視察轄內最大量販店家樂福斗六店安全設備及自衛消防演練；張麗善表示，年節將至，除要求各業者改善違規情形，並務必強化安全編組及應變，守護公共安全。

消防局長林文山表示，統計至去年度共計檢查539家次，檢查重點為各項消防安全設備是否符合規定，及滅火器、緊急照明燈、消防栓等設置及堪用情形。

林文山指出，有55家次商場不合格，主要違規事項有滅火器過期、照明燈或出口標示燈不亮，已要求立即改善。

林文山表示，業者須組「自衛消防編組」落實遇災時的初期應變，執行滅火、避難、安全逃生，首要由滅火班操作滅火器及消防栓，其次為引導民眾逃生，其三為各處逃生通道、安全門、梯、防火區畫等保持暢通及安全使用程度。

張麗善呼籲公共場所業者，平時即應加強本身自衛消防編組演練，遇災時安全有效率引導購物民眾疏散，使傷亡降至最低，此外也提醒業者春節期間規畫安全動線，並勿囤積貨物在防火避難設施及通道上，打造安全購物環境。

雲林縣長張麗善檢視賣場內消防栓是否正常運作。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善檢視賣場內消防栓是否正常運作。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局及建設處日前啟動各賣場消防安全聯合抽查，縣長張麗善（左二）今再率隊視察家樂福斗六店。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局及建設處日前啟動各賣場消防安全聯合抽查，縣長張麗善（左二）今再率隊視察家樂福斗六店。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局人員正在檢查賣場內的排煙設備，包括探測器、排煙匝門是否可正常使用，另五點偵煙口是否符合標準排煙量。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局人員正在檢查賣場內的排煙設備，包括探測器、排煙匝門是否可正常使用，另五點偵煙口是否符合標準排煙量。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府消防安全聯合抽查檢視家樂福斗六店內的消防栓水線是否正常運作。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府消防安全聯合抽查檢視家樂福斗六店內的消防栓水線是否正常運作。記者陳苡葳／攝影

張麗善 量販店

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