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台南仁德公所辦中洲樂農遊 開放預約體驗

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「中洲樂農遊」接受各地民眾預約、每周六日在中洲里福德祠廣場開辦。記者周宗禎/攝影
「中洲樂農遊」接受各地民眾預約、每周六日在中洲里福德祠廣場開辦。記者周宗禎/攝影

台南市仁德區公所今天宣布30日起舉辦「中洲樂農遊」農業產業文化活動，接受各地民眾預約、每個周日在中洲里福德祠廣場開辦，採果有季節性預約到2月28日，農友體驗將持續常態舉辦。

仁德區中洲里長葉清仁5年前發起中洲「花海節」活動，吸引遊客來參觀，順道購買在地農民作物，每年改進新增內容，去年擴大規模舉辦「中洲樂農遊」，大受歡迎，今年第5年雖然碰上疫情，因在戶外繼續舉辦。

區公所今天今天在福德祠前地瓜田間舉辦「控窯發表會」宣傳，邀請立委王定宇與郭鴻儀、吳禹寰、許又仁等在地議員參加，介紹活動三大亮點「控窯」、「採果」、「社區小旅行」，並安排「封窯儀式」邀請來賓體驗控窯樂趣，現場並展示在地農特產品。

活動30日開始受理報名至2月28日，每個周末假日有體驗活動，適合全家同樂進行一場專屬於春天的鐵馬之旅，要讓民眾「在熙攘生活中親身體驗農民最樸實的生活」。

這次活動特色內容有充滿人情味的農家樂，體驗社區媽媽韓式泡菜和手工豆乳、麻油客棧手做芝麻糖、還有「老村長小番茄、善良叔番石榴、素珠番薯伯仔等在地特色產品。

「控窯」可親手挖出地底黃金地瓜，控土窯現烤地瓜，重溫童年時光，民眾也可以租地200元租1.5坪地瓜田半年，自己種地瓜自己採收自己吃，當快樂的假日農夫。

李長葉清仁還規畫深度旅遊「社區鐵馬小旅行」，與台灣濕地保護聯盟合作，悠遊路線行經老廟保生宮、蔡家古厝、麻油客棧(芝麻糖DIY)、舊鐵橋、舊營區、二仁溪生態解說，沿途向陽花開，小徑芳草香，還有道地社區風味餐，原汁原味農村體驗。

區長黃素美表示，活動結合中洲里福德祠周邊農地景觀，振興在地番薯及胡麻產業自創品牌，規劃一系列農村活動體驗及農村小旅行，行銷中洲在地農業產業文化。

「中洲樂農遊」接受各地民眾預約、每周六日在中洲里福德祠廣場開辦。記者周宗禎/攝影
「中洲樂農遊」接受各地民眾預約、每周六日在中洲里福德祠廣場開辦。記者周宗禎/攝影
「中洲樂農遊」接受各地民眾預約、每周六日在中洲里福德祠廣場開辦。記者周宗禎/攝影
「中洲樂農遊」接受各地民眾預約、每周六日在中洲里福德祠廣場開辦。記者周宗禎/攝影

農民 濕地 花海節

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